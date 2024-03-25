رسالة تهديد لعائلة دي ماريا في مسقط رأسه بالارجنتين

تحقّق الشرطة الأرجنتينية في تهديدات موجهة لعائلة اللاعب أنخل دي ماريا الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده، في مسقط رأسه روساريو، على خلفية تهديدات مماثلة لعصابات تهريب المخدرات، بحسب ما كشف مصدر قضائي الإثنين.

وألقيت رسالة تهديد لم يُكشف عن محتواها، من سيارة في الساعات الاولى من صباح الاثنين عند مدخل منطقة فونيس المغلقة على مشارف مدينة روساريو، حيث يملك دي ماريا شقة سكنية، حسب ما اوضح متحدث باسم النيابة العامة لوكالة فرانس برس.

وكانت الرسالة موجودة داخل كيس من النايلون وأضاف المتحدث أن الشرطة "تأخذ بصمات الأصابع والصور وتتأكد من كاميرات المراقبة والشهادات".

وقال مصدر من وزارة الأمن في مقاطعة سانتا إنه لم يتم الكشف عن محتوى الرسالة "حتى لا تستفيد منها المنظمات الإجرامية التي تسعى إلى إثارة المشاعر العامة".

الا انّ تقارير اعلامية اوضحت إنّ الرسالة تحمل عبارة "حتى بولارو لن ينقذكم"، ذلك في اشارة الى ماكسيميليانو بولارو، حاكم الإقليم منذ ديسمبر الماضي والذي اعلن الحرب على تهريب المخدرات في البلاد.

وتقول احدى فرضيات المحققين انّ دي ماريا، 36 عامًا، والذي يلعب حاليًا في بنفيكا البرتغالي بعد محطّات عدّة أبرزها في ريال مدريد الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، يُعدّ وجهاً جذاباً.

وخلال العام الماضي في حادثة مماثلة، تم إطلاق النار في ساعات الليل نحو متجر أغذية مملوك لعائلة زوجة ليونيل ميسي، مع رسالة تهديد يبدو أنها موجهة لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، وهو ايضا من روساريو، وفق ما أعلنت السلطات.

وبحسب الشرطة، فقد تم تحديد 14 رصاصة في الواجهة المعدنية لسوبر ماركت مغلق، ولافتة من ورق الكرتون كُتب عليها بخط اليد: "ميسي ننتظرك، جافكين هو ناركو (تاجر مخدرات)، لن يعتني بك".

وتعتبر روساريو، الواقعة على بعد 300 كم من العاصمة بوينوس آيرس، أخطر مدن الأرجنتين، حيث يبلغ معدل جرائم القتل 22 لكل 100 ألف نسمة، أي أعلى بخمس مرات من المعدل العام محليًا.

تعد روساريو، وهي ميناء نهري رئيسي لصادرات الحبوب، أيضًا نقطة عبور للمخدرات من الدول المجاورة والتي شهدت تزايدا في تهريب المخدرات عن طريق عصابات صغيرة، ناهيك عن حوادث إطلاق نار متكررة وجرائم ابتزاز.

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