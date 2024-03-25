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اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل لمسابقات المراحل السنية المُقترحة للموسم المقبل

3/25/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في مقره الرئيسي بدبي ورشة عمل لمسابقات المراحل السنية المقترحة للموسم الرياضي المقبل 2024-2025، بحضور عبدالرزاق الكعبي مدير إدارة المسابقات، ويان فانجال المدير الفني للاتحاد، وموظفي إدارة المسابقات، وبمشاركة مديرين فنيين, ومشرفي قطاع فرق المراحل السنية في الأندية المحلية.

وتأتي هذه الورشة إكمالًا لورشة العمل الأولى التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي، والتي استعرضت وناقشت مقترحات لفئات مسابقات المراحل السنية بالإضافة للمهرجانات الكروية لفرق البراعم للموسم الرياضي الجديد، وستقوم لجنة المسابقات خلال الفترة المقبلة بمناقشة مخرجات ورشتي العمل ومقترحاتهما، وفي حال الموافقة عليها, سيتم رفع توصية للأمانة العامة لاتحاد الكرة لعرضها واعتمادها من مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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