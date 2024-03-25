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طاقم أوزبكي يُدير مباراة منتخبنا الوطني مع اليمن

3/25/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عينّت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم من أوزبكستان لإدارة مباراة منتخبنا الوطني مع اليمن المقررة غداً الثلاثاء بمدينة الخبر السعودية ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة الثامنة.

ويضم الطاقم تانتشيف ايلقز ( حكم ساحة ) تاسبينكو أندريه ( مساعد أول ) غايلين تيمور ( مساعد ثان ) وعلي النعيمي من دولة قطر مراقباً للمباراة.

من جهته تقرر خلال الاجتماع الفني الذي عُقد اليوم أن يرتدي لاعبو منتخبنا الوطني اللون الأبيض الكامل ، فيما سيرتدي لاعبو منتخب اليمن اللون الأحمر.

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