«أم العطاء» لقب يليق بصاحبة الأيادي البيضاء

في خطوة تعكس التقدير الكبير لمسيرة سموّها، وتؤكد مكانة المرأة لدى المجتمع - عموماً - في شخصها، أعلنت اللّجنة المنظّمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، اختيار حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الشخصية الإسلامية للدورة السابعة والعشرين للجائزة هذا العام.

فور إعلان فوز سموّها ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي وانهالت التهاني والتبريكات بما يعكس المكانة التي تحتلها أم العطاء في قلوب أبناء الإمارات.

فجهود سموها رسّخت مكانتها كواحدة من أبرز روّاد العمل الخيري والإنساني، ليس على الصعيد المحلي وحسب؛ بل وإقليمياً ودولياً.



لا شك أن هذا الاختيار والتكريم صادف أهله، فرحلة الشيخة هند وقدر عطاء سموّها غير محدود طوال مسيرتها في عمل الخير خلال عدة عقود.

ووفق ما أعلنه الدكتور سعيد عبدالله حارب المهيري، نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، فإن اللجنة رصدت بكل وضوح بصمات سمو الشيخة هند بنت مكتوم في المجال الإسلامي والإنساني والخيري والاجتماعي.



كما تميّزت سموها – ويا له من شرف - بخدمة كتاب الله ورعايته وتشجيع الناشئين على تعلمه وحفظه وتدبر معانيه، وأمرت سموها بطباعة مئات الآلاف من نسخ المصحف الشريف وتوزيعها على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

ولعلّ الجائزة تكون فرصة لإلقاء الضوء على بعض مآثر أم العطاء وأياديها البيضاء، فإنني على يقين أن بعضنا لم يكن يعلم أن أول إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كانت على نفقة سموها، كما أعلنت اللجنة في معرض سردها لحيثيات قرارها لشخصية هذه الدورة.

لقد غرست سمو الشيخة هند هذه الشجرة التي نمت بمختلف مجالات الدراسات القرآنية والسّنّة والسيرة النبوية العطرة والثقافة الإسلامية، فضلاً عن رعاية سموها المسابقة المحلية التي تزيّنت باسمها، وأُطلق عليها مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، حيث أولت سموها اهتماماً وعناية خاصة بهذه المسابقة التي تشمل فروعاً عدة.

ولم تقتصر عطاءاتها على هذا الجانب فقط، بل تنوّعت لتشمل مجالات أخرى، منها رعاية المرأة والطفولة والأعمال الخيرية والإنسانية ورعايتها المستمرة للأيتام والمحتاجين.

ولعله من قبيل الصدفة الطيبة أن يتزامن اختيار سيدة العطاء مع الاحتفالات بعيد الأم في كافة أنحاء العالم، وفي هذه المناسبة حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تهنئة نساء الإمارات وغرّد سموه عبر حسابه على «إكس» (تويتر سابقاً): «الأمّ أعظم موجود.. وأصعب مفقود.. وأحد أجمل أسرار الوجود.. مصدر الحياة.. وأجمل ما فيها».

وكان قد قال سموّه عن الشيخة هند في تغريدة سابقة «الشيخة هند قدوة في العطاء ورفيقتي في درب الخير.. ومصدر سعادة لي ولأسرتي وللمجتمع».