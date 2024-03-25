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محكمة إسبانية تأمر برفع الحجب عن «تليغرام»

3/25/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت المحكمة الوطنية في مدريد، اليوم، رفع الحجب عن خدمة «تليغرام» للرسائل القصيرة في إسبانيا.

وقالت المحكمة إن القاضي سانتياجو بيدراز رفع مؤقتاً أمر الحجب الذي كان قد فرضه لأول مرة الجمعة الماضية.

وأضافت المحكمة أن القاضي كان في انتظار تقرير بشأن تطبيق «تليغرام» كان قد طلبه من المفوض العام لخدمات الرسائل.

وتم فرض الحجب بعد شكاوى قدمتها عدة شركات إعلام ضد «تليغرام» بسبب انتهاك قواعد حماية حقوق الطبع والنشر.

ومع ذلك، كان من الممكن الوصول إلى «تليغرام» من إسبانيا حتى اليوم.

وانتقدت هيئات حماية المستهلك في إسبانيا، حيث يوجد عدة ملايين من مستخدمي «تليغرام»، الحجب ووصفوه بأنه غير متناسب.

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