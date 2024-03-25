محكمة إسبانية تأمر برفع الحجب عن «تليغرام»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت المحكمة الوطنية في مدريد، اليوم، رفع الحجب عن خدمة «تليغرام» للرسائل القصيرة في إسبانيا.
وقالت المحكمة إن القاضي سانتياجو بيدراز رفع مؤقتاً أمر الحجب الذي كان قد فرضه لأول مرة الجمعة الماضية.
وأضافت المحكمة أن القاضي كان في انتظار تقرير بشأن تطبيق «تليغرام» كان قد طلبه من المفوض العام لخدمات الرسائل.
وتم فرض الحجب بعد شكاوى قدمتها عدة شركات إعلام ضد «تليغرام» بسبب انتهاك قواعد حماية حقوق الطبع والنشر.
ومع ذلك، كان من الممكن الوصول إلى «تليغرام» من إسبانيا حتى اليوم.
وانتقدت هيئات حماية المستهلك في إسبانيا، حيث يوجد عدة ملايين من مستخدمي «تليغرام»، الحجب ووصفوه بأنه غير متناسب.
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