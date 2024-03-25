إسرائيل: لن نوقف الحرب في غزة إلا بشرط وحيد

أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت من واشنطن الاثنين أن إسرائيل لن توقف حربها في غزة طالما لم تفرج حركة حماس عن الرهائن، وذلك بعدما صوت مجلس الأمن الدولي لصالح "وقف فوري لإطلاق النار".

وقال غالانت قبل اجتماع مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "ليس لدينا مبرر أخلاقي لوقف الحرب ما دام هناك رهائن في غزة".

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