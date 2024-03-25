إسرائيل: لن نوقف الحرب في غزة إلا بشرط وحيد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت من واشنطن الاثنين أن إسرائيل لن توقف حربها في غزة طالما لم تفرج حركة حماس عن الرهائن، وذلك بعدما صوت مجلس الأمن الدولي لصالح "وقف فوري لإطلاق النار".
وقال غالانت قبل اجتماع مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "ليس لدينا مبرر أخلاقي لوقف الحرب ما دام هناك رهائن في غزة".
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