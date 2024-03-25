غوتيريش: عدم التزام الدعوة الى وقف إطلاق النار في غزة أمر لا يغتفر

طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويطالب به بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب غوتيريش على منصة اكس "ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر".

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