غريفيث ينوي ترك منصبه في قيادة الشؤون الإنسانية الأممية لأسباب صحية



أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، الأمين العام أنطونيو غوتيريش بنيته التنحي من منصبه لأسباب صحية.

وقال نائب المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام فرحان حق، في بيان قوله" إن غريفيث سيبقى في منصبه حتى نهاية يونيو للسماح بانتقال سلس.

و أعرب البيان عن عميق امتنان الأمين العام وتقديره للسيد غريفيث على قيادته الهائلة وخدمته للأمم المتحدة والمجتمع الإنساني في الدفاع عن الأشخاص المتضررين من الأزمات وتعبئة الموارد لتلبية احتياجاتهم.

ونوه إلى أن غريفيث، الذي يرأس حاليا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تقلد منصبه في يوليو 2021 في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتقلص الموارد.. حيث دعا بلا كلل إلى وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها وتوفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

ووصف البيان غريفيث بالدبلوماسي والوسيط الماهر الذي لعب دورًا رئيسيًا في قيادة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها والتفاوض على حلول لبعض الأزمات الأكثر صعوبة في الحل.

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