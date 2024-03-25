سفارة الإمارات في أبيدجان تشرف على توزيع سلال غذائية ووجبات إفطار

قامت سفارة دولة الإمارات في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، بتوزيع عدد من السلال الغذائية الرمضانية ووجبات الإفطار على عدد من أهالي منطقة أنياما، إحدى ضواحي أبجديان، وذلك بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الرسمية في جمهورية كوت ديفوار.







وبهذه المناسبة وجه علي يوسف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوت ديفوار شكره إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه المبادرة، وقال في هذا الصدد إن هذه المساعدات تأتي في إطار القيم الراسخة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي ترتكز على التعاون والإخوة لتوفير احتياجات الأسر في هذا الشهر المبارك.







من جانبها أعربت ميس بلموند دوغو وزيرة التضامن ومكافحة الفقر عن شكرها وعرفانها لدولة الإمارات حكومة وشعبا مشيدة بالجهود الإنسانية التي تبذلها في مختلف المجالات.

وعبّر المستفيدون من أهالي أنياما البالغ عددهم نحو 300 أسرة عن شكرهم لدولة الإمارات ،وعن سعادتهم الغامرة بهذه المبادرة في شهر رمضان المبارك.







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