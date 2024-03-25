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الإمارات والأردن تغيثان قطاع غزة بـ22 طناً من المساعدات

3/25/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن مشاركة القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني في عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على قطاع غزة، حيث بلغت كمية المواد الاغاثية التي تم إسقاطها من قبل الإمارات بالاشتراك مع الأردن 22 طناً من المساعدات.

وتأتي هذه العملية في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل خاص في شمال القطاع والمناطق التي يتعذر الوصول إليها.

تم تنفيذ هذه العملية المشتركة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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