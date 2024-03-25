الإمارات والأردن تغيثان قطاع غزة بـ22 طناً من المساعدات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن مشاركة القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني في عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على قطاع غزة، حيث بلغت كمية المواد الاغاثية التي تم إسقاطها من قبل الإمارات بالاشتراك مع الأردن 22 طناً من المساعدات.
وتأتي هذه العملية في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل خاص في شمال القطاع والمناطق التي يتعذر الوصول إليها.
تم تنفيذ هذه العملية المشتركة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN25032024000110011019ID1108019332
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.