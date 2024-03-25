«مهرجان رمضان الشارقة» يواصل استقطاب الزوار ويحقق عوائد مجزية للتجزئة

يواصل مهرجان رمضان الشارقة الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات نسخته الـ34 التي تستقطب جمهور المتسوقين من سكان الإمارة وزوارها بنجاح كبير، بما يقدمه الحدث الرمضاني من تخفيضات كبرى تصل إلى 75% وتشمل قائمة واسعة من المنتجات، ضمن تجربة تسوق متميزة وفعاليات تراثية وأنشطة ترفيهية متنوعة تستمر حتى الـ13 من أبريل المقبل.

وشهد المهرجان في أسبوعه الثالث تقديم باقة من الجوائز وقسائم المشتريات للجمهور والمتسوقين، وصلت إلى نحو 350 ألف درهم من قبل غرفة الشارقة وبالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، من مجمل الجوائز المخصصة في المهرجان والتي تصل إلى نحو مليون درهم، وذلك ضمن مجموعة الفعاليات والمسابقات الترفيهية التي تشهدها مراكز التسوق والأسواق المركزية، وسط أجواء احتفالية وأمسيات رمضانية متميزة تمنح الزوار العديد من تجارب التسوق الاستثنائية ومنها التخفيضات الكبرى، ومجموعة من العروض الترفيهية.

واستطاع مهرجان رمضان الشارقة منذ انطلاقه في الـ8 من مارس الجاري، أن يحقق ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة نمو المبيعات في مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة وتحقيق إيرادات مرتفعة وذلك مع ارتفاع عدد المتسوقين الذين يجذبهم المهرجان كل عام بالعروض الفنية والتراثية والأنشطة التسويقية المبتكرة، مع تزايد توافد العائلات لشراء مستلزماتهم واستكمال احتياجاتهم استعداداً لاستقبال عيد الفطر.

معرض ليالي رمضان

وتستقطب العروض الترويجية لمعرض «ليالي رمضان» في مركز إكسبو الشارقة والذي يُعد من أهم فعاليات مهرجان رمضان الشارقة، جمهوراً غفيراً من المتسوقين والزوار، الذين توافدوا للاستمتاع بالفعاليات التراثية والعروض الفنية التي تشهدها قرية التراث، والاستفادة من التخفيضات التي تصل إلى 75% على مجموعة متنوعة من البضائع التي تشمل الملابس، والأطعمة، والأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، وبمشاركة مئات العارضين والعلامات العالمية.

تعزيز النمو

وأكد إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في «غرفة الشارقة»، المنسق العام لمهرجان رمضان الشارقة حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على إنجاح هذا الحدث التجاري الذي يشهد تفاعلاً متنامياً بفضل التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والخاصة التي حققت للمهرجان مكانته التي يسهم بها في تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري والسياحي في الإمارة، وهذا إحدى ثمار سعي غرفة الشارقة إلى توطيد الشراكة مع الفاعلين الرئيسين في قطاع التجزئة والعمل على تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح مشاركتهم في المهرجان لتحقيق الأهداف المنشودة من فعالياته التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وهما مناسبتان لهما خصوصيتهما التي تتطلب من قطاع التسويق مواكبتهما لتوفير السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات المجتمع، مشيراً إلى أن اهتمام غرفة الشارقة بتنظيم المهرجان سنوياً ينبع من الحرص على تقديم موسم تجاري يجمع بين إسعاد السكان والزوار وزيادة المبيعات، ما يبرز الرؤية الاستراتيجية للغرفة وسعيها المستمر لدعم الحركة الاقتصادية في الشارقة التي تتمتع ببنية تحتية متطورة تسهم في نجاح الفعاليات الترويجية.

تجارب تسوق متنوعة

أشارت عائشة صالح المتحدثة الرسمية لمهرجان رمضان الشارقة 2024 إلى أن المهرجان يقدم في هذا الموسم تجارب تسوق متنوعة وحسوماً كبيرة وعروضاً ترويجية مبتكرة وفعاليات جديدة تعزز مسيرة التميز والنجاح للحدث، مع تنافس مراكز التسوق وآلاف المحال التجارية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تقديم عروض جذابة تشمل قسائم شرائية وجوائز قيمة، ليضمن المهرجان تحقيق دوره في دعم قطاع التجزئة والإسهام في تنشيط قطاعات التسويق والسياحة والفنادق وتوفير فرص فريدة لسكان وزوار الشارقة لاستكشاف مزاياها الجذابة، ودعت مجتمع الإمارة وزوارها إلى الاستفادة من عروض المهرجان وفعالياته المتنوعة ومجموعة واسعة من السلع والمنتجات التي يعرضها ممثلو قطاع التجزئة وأصحاب العلامات التجارية وعدد من الأسر المنتجة ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ضمن تخفيضات كبرى يتميز بها المهرجان.

إقبال لافت على سوق الفريج الرمضاني

يشهد سوق الفريج الرمضاني الذي أطلقته غرفة الشارقة ضمن فعاليات النسخة الـ34 من مهرجان رمضان الشارقة، في متنزه الشارقة الوطني إقبالاً لافتاً من الزوار للاستمتاع بالأجواء التراثية والرمضانية المتميزة، التي يشهدها السوق، والاطلاع على المنتجات التراثية التي يقدمها مجموعة واسعة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، ورواد الأعمال الذين يروجون لتشكيلة متنوعة من الأزياء والأطعمة والإكسسوارات المصممة من وحي التراث الإماراتي، إضافة إلى منتجات وسلع تتناسب مع تفضيلات عشّاق التسوق في الأجواء الرمضانية.

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