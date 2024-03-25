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رئيس «بوينغ» يتنحى عن منصبه بحلول نهاية العام

3/25/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ، ديف كالهون، اعتزامه التخلى عن منصبه في الشركة بحلول نهاية العام.

وسوف يواصل القيام بمهامه في بوينغ حتى نهاية 2024. وقالت الشركة أيضاً إن ستان ديل، وهو رئيس والرئيس التنفيذي لقسم «بوينغ للطائرات التجارية»، سوف يتقاعد. وعينت الشركة ستيفاني بوب لرئاسة القسم اعتباراً من اليوم.
وتولت بوب منصب رئيس العمليات في بوينغ في يناير.

وأبلغ عضو مجلس الإدارة لاري كيلنر المجلس بأنه لا ينوى الترشح لإعادة انتخابه في اجتماع حملة الأسهم السنوي.

واختار المجلس ستيف مولينكوبف لخلافة كيلنر كعضو مجلس إدارة مستقل. وكان مولينكوبف ضمن مجلس الإدارة منذ 2020. وكان في السابق رئيس كوالكوم.

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