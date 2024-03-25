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مزاد «سباقات دبي» في «ميدان» غداً

3/25/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تنظم هيئة الإمارات لسباق الخيل، في الساعة الثامنة والنصف من مساء الغد، مزاد «سباقات دبي»، ويقام في منطقة التسريج بمضمار «ميدان» العالمي.

ويهدف المزاد إلى ضخ دماء جديدة للإسطبلات، استعداداً للموسم المقبل، ومنح الملاك الجدد فرصة لاقتناء خيول جديدة، ومن سلالات معروفة ملائمة للساحتين المحلية والإقليمية، وبتصنيفات متنوعة تناسب الجميع.

وسيتم عرض 49 جواداً، تنتمي لمجموعة من أرفع السلالات في عالم السباقات بخيول تنحدر من نسل الفحول «دباوي»، «دارك آنجل»، «فرانكل»، «شمردل» وغيرها.

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