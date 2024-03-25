مزاد «سباقات دبي» في «ميدان» غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنظم هيئة الإمارات لسباق الخيل، في الساعة الثامنة والنصف من مساء الغد، مزاد «سباقات دبي»، ويقام في منطقة التسريج بمضمار «ميدان» العالمي.
ويهدف المزاد إلى ضخ دماء جديدة للإسطبلات، استعداداً للموسم المقبل، ومنح الملاك الجدد فرصة لاقتناء خيول جديدة، ومن سلالات معروفة ملائمة للساحتين المحلية والإقليمية، وبتصنيفات متنوعة تناسب الجميع.
وسيتم عرض 49 جواداً، تنتمي لمجموعة من أرفع السلالات في عالم السباقات بخيول تنحدر من نسل الفحول «دباوي»، «دارك آنجل»، «فرانكل»، «شمردل» وغيرها.
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