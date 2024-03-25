أسهم أوروبا ترتفع في بداية أسبوع تتخلله عطلات

ارتفعت الأسهم الأوروبية وأغلقت بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة اليوم في بداية أسبوع تتخلله عطلات مع تقييم المستثمرين مكاسب كبيرة بدعم من ميل البنوك المركزية الكبرى إلى التيسير النقدي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة بتعزيز من صعود أسهم قطاع الطاقة 0.9 بالمئة، بينما جاء قطاع الشركات الإعلامية بين أكبر القطاعات الخاسرة.

وكرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي توقعاته بأنه سيخفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام على ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة.

وفي الوقت نفسه، فاجأ البنك الوطني السويسري (المركزي) الأسواق بخفض تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس.

ويتوقع المستثمرون أن يخفض البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا الفائدة 75 نقطة فقط أساس بحلول نهاية هذا العام على ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة.

ومن المزمع أن يسجل المؤشر ستوكس 600 مكاسب فصلية 6.5 بالمئة عقب مكاسب مماثلة سجلها في الربع الأخير من 2023، وذلك مع مراهنة المستثمرين على تيسير السياسة النقدية في الاقتصادات العالمية.

وهوى سهم شركة دايركت لاين البريطانية للتأمين 11.3 بالمئة بعدما قالت شركة التأمين البلجيكية أجياس إنها لا تعتزم تقديم عرض آخر للشركة البريطانية للتأمين على المنازل والمركبات بعد رفضها مقترحين سابقين.

وقفز سهم المجموعة العقارية السويدية إس.بي.ٍبي 10.4 بالمئة بعدما ذكرت أنها ستعيد شراء ديون بخصم 60 بالمئة مقارنة بقيمة الدين الأصلية، وذلك في محاولة لتهدئة المستثمرين في ظل مسارعتها إلى التعامل مع ديون متراكمة بعدة مليارات من الدولارات.

وستُغلق الأسواق الأوروبية يومي الجمعة والاثنين بسبب عطلة عيد القيامة.

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