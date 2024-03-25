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الحبتور يواجه «نيو إيدج» والباشا يتحدى ذئاب دبي في بطولة شهر مارس للبولو

3/25/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق في الرابعة عصر غد الثلاثاء منافسات بطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لشهر مارس، بمشاركة أربعة فرق، هي: الحبتور والباشا وذئاب دبي ونيو إيدج، وبهانيكاب 6 جول ومن أربعة أشواط، ويشهد اليوم الافتتاحي مباراتين، تجمع الأولى فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق نيو إيدج بقيادة توماس بلاسيوس، بينما تجمع المباراة الثانية التي تقام في الخامسة مساءً فريق الباشا بقيادة جمال غابشي وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور.

نظام البطولة

يعود النشاط من جديد بعد أن خلد اللاعبون إلى راحة في بداية شهر رمضان المبارك، ووفق لائحة البطولة فإن الفريق الفائز من لقاء فريقي الباشا والذئاب سيلاقي الفريق الخاسر من لقاء الحبتور ونيو إيدج، ويلعب الفائز من مباراة الحبتور ونيو إيدج مع الخاسر من لقاء الباشا والذئاب بعد غد الخميس في الدور قبل النهائي، بينما تختتم البطولة في الخامسة عصر يوم السبت المقبل بلقاء الفائزين في الدور قبل النهائي، ويسبقها في الرابعة عصراً كأس الترضية، التي ستجمع بين الخاسرين في الدور قبل النهائي.

يذكر أن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية دأب على تنظيم بطولة شهرية للنادي في إطار حرصه على تنويع قوة البطولات وتدرجها لتتاح الفرصة لكل الأعمار والمستويات للمشاركة على مدار الموسم لتطوير مستوى اللاعبين واللاعبات.

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