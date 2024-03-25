حماس تعلق على قرار مجلس الأمن بوقف النار في غزة



رحبت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري لإطلاق النار، داعية المجلس للضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار .



وقالت الحركة في بيان: "ترحّب حركة (حماس) بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري

لإطلاق النار،

ونؤكد على ضرورة

الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها".



وأضافت: "كما نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.

وتابعت حماس: "في سياق نص القرار، نؤكّد على أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الانسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي نتمكن من دفن شهدائنا الذين بقوا تحت الركام منذ شهور".

ودعت الحركة : "مجلس الأمن للضغط على الاحتلال

للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا".

كما أكدت الحركة على" حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي".

وختمت بيانها: "تقدر حركة حماس جهود الأشقاء في الجزائر وجميع الدول في مجلس الأمن التي ساندت وتساند شعبنا، وتعمل من أجل وقف العدوان".

اقرأ أيضاً:

غوتيريش: عدم التزام الدعوة الى وقف إطلاق النار في غزة أمر لا يغتفر

واشنطن تحذر إسرائيل من ارتكاب "خطأ" في رفح رغم إلغاء زيارة وفدها

إسرائيل: لن نوقف الحرب في غزة إلا بعد الإفراج عن الرهائن

نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد عدم استخدام الفيتو ضد وقف الحرب في غزة

أول تعليق من اسرائيل حول عدم استخدام واشنطن للفيتو ضد وقف الحرب بغزة

أمريكا: وقف النار في غزة يبدأ "فورا" بعد الإفراج عن أول رهينة



فرنسا تدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة بعد رمضان

مجلس الأمن يعتمد قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز