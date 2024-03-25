رئيس الدولة ورئيس باراغواي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وسانتياغو بينيا رئيس جمهورية باراغواي خلال اتصال هاتفي .. مختلف جوانب التعاون خاصة التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم تحقيق رؤى البلدين وتطلعاتهما نحو التنمية المستدامة والازدهار.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها..مؤكدين في هذا السياق حرصهما المشترك على دفع علاقات البلدين إلى الأمام في ظل الفرص الطموحة المتوفرة لفتح آفاق جديدة أشمل لتعاونهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة توسيع قاعدة شراكاتها الاقتصادية والتنموية وتنويعها بجانب ترسيخ جسور التواصل البناء مع مختلف دول العالم الصديقة انطلاقاً من نهج الدولة القائم على المصالح المشتركة والتعاون لما فيه الخير والتنمية والازدهار لجميع شعوب العالم.

كما تطرق سموه ورئيس باراغواي إلى التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والجهود المبذولة للاستجابة لها وضمان تدفق المساعدات الإغاثية الكافية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق..مشددين في هذا السياق على ضرورة التحرك الدولي الجاد والعاجل لإيجاد أفق للمسار السياسي والدفع تجاه السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

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