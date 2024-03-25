واشنطن تحذر إسرائيل من ارتكاب "خطأ" في رفح رغم إلغاء زيارة وفدها

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها ستجد السبل لتحذير اسرائيل من شن هجوم على رفح، وذلك رغم إلغاء زيارة كان سيقوم بها وفد اسرائيلي احتجاجا على قرار مجلس الأمن الداعي الى وقف اطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إن وزير الخارجية انتوني بلينكن سيبحث على الأرجح موضوع رفح مع وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت الذي يزور واشنطن، وأضاف "أنا واثق من أننا سنجد سبلا أخرى للتعبير عن هواجسنا".

وتابع "نرى أن هذا النوع من الغزو الواسع النطاق سيكون خطأ، ليس فقط بسبب الأضرار التي يمكن أن يلحقها بالمدنيين والتي يمكن أن تكون تكلفتها هائلة".

ولفت إلى وجود نحو 1,4 مليون شخص في رفح حاليا وعدم تقديم إسرائيل خطة إجلاء متّسقة.

إضافة إلى كل ذلك، قال ميلر إن "هذا النوع من الغزو من شأنه أن يضعف أمن إسرائيل وسيجعلها أقل أمانا وليس أكثر أمانا. من شأنه أن يقوّض مكانتها في العالم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد وافق على إرسال وفد إلى واشنطن للبحث في الهواجس الأمريكية المتّصلة برفح.

لكنّه أعلن الإثنين أنه لن يرسل أي وفد إلى الولايات المتحدة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت ضد قرار لمجلس الأمن يدعو إلى هدنة فورية في غزة خلال شهر رمضان.

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