ماذا قال ترامب حول وقف الحرب في غزة؟

قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية إنه كان سيرد بنفس طريقة إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر ، لكنه أكد أن إسرائيل تفقد الدعم الدولي وعليها إنهاء حربها

في غزة.

وأضاف ترامب أن موجة القتل التي ارتكبتها حماس في جنوب إسرائيل كانت "واحدة من أكثر الأمور إثارة للحزن التي رأيتها على الإطلاق".

وأضاف "ومع ذلك، عليك إنهاء حربك. يتعين عليك إنهاؤها، عليك إنجازها".

وأدلى الرئيس الأمريكي السابق بهذه التصريحات في مقابلة مع صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية نشرت اليوم الاثنين. ونُشر مقطع مصور للمقابلة على موقع الصحيفة.



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