إلي ما بلزمك بلزمنا جهود شبابية تتضاعف وتساند الأسر العفيفة بشهر الخير

MENAFN - Alghad Newspaper) رشا كناكرية

حب الخير والرغبة في المساعدة وتقديم يد العون لكل محتاج أرهقته متاعب الحياة، جميعها دوافع وأهداف سعى فريق مبادرة "إلي ما بلزمك بلزمنا" لتحقيقها على أرض الواقع، وفق إيمانهم بأن الحياة رحلة لا يبقى منها إلا عمل الخير.



أطلق المبادرة عبد الله أبو خضير، برفقة عدد من الشباب العام 2014، لتصنع لحظات تتزين ببسمة كل محتاج قست عليه ظروف الحياة.



وتأتي المبادرة انطلاقا من رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني وتطلعاته، بما يخص الشباب اليوم وإيمانهم بقدراتهم على التغير والنهوض، لأن الشباب هم الطاقات وعماد المستقبل.



"إلي ما بلزمك بلزمنا"، تهدف إلى تشجيع الشباب على حب عمل الخير، وأن يكونوا سندا وعونا للفئات المحتاجة.



وفي حديث مع مؤسس المبادرة عبد الله أبو خضير، بين أن فكرة تأسيسها كانت من قصة حزينة، ولكنها اتجهت لأمور إيجابية، فعندما اكتشف أبو خضير أن والدته مصابة بمرض السرطان في الرئة، وكان يرافقها لمركز الحسين للسرطان، وخلال تواجده هناك، كان يتوجه لزيارة الأطفال والمرضى، ومن هنا بدأت فكرة المبادرة التي لاقت تشجيعا من المجتمع.



ومع بداية العام 2014، انطلقت المبادرة في عمان وفي عدد من المحافظات: مادبا والبلقاء والعقبة وإربد بعدد بسيط من الشباب لا يتجاوز الـ15، وكانت البداية بتأسيس بنك للملابس في منطقة أبو نصير بشكل مؤقت.



ويوضح أبو خضير أنهم في عمر مبكر لم يكونوا يعلمون أن هنالك بنك ملابس في الأردن، ومع ذلك وجدوا الدعم والثقة من الآخرين، ليتجهوا من بعدها لأعمال خير أخرى ويتوسعوا في عمل الخير.



ويشير أبو خضير إلى أنهم بدأوا يهتمون بأصحاب الاحتياجات الخاصة من الأيتام والمسنين، وقد توسعت أعمال المبادرة بمرور السنين، وعرفت جهودهم في فعل الخير، وأصبح هنالك جهات تناشدهم لتقديم المساعدة في مختلف الأمور من التبرع بالدم، والمشاركة في حملات بنك الملابس، إلى جانب فعاليات وأنشطة تقوم بها المبادرة لمد يد العون لكل محتاج.



الثقة التي نالها الفريق من المجتمع مكنته من تقديم الدعم والمساعدة لفئات مختلفة، بحسب أبو خضير، مبينا أن أغلب مجهود للقائمين على المبادرة هم من فئة الشباب.



ويذكر أبو خضير أنه لجأ للإعلام كوسيلة لتعريف الناس والمجتمع بالمبادرة أكثر، ولتشجيع الشباب وتحفيزهم عند معرفة ماذا تفعل وتقدم المبادرة للمجتمع، وتم ذلك من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أسهم في استمرارها لغاية اليوم.



وفي شهر الخير، يحل الخير بكل تفاصيله، فقد نظمت مبادرة "إلي ما بلزمك بلزمنا" عددا من الإفطارات الرمضانية للأطفال الأيتام والجاليات العربية ودار المسنين منذ بداية الشهر الفضيل.



وتميزت المبادرة، العام الحالي، بوجود مطبخ إنتاجي بالشراكة مع تكية إبراهيم خليل، إذ يوفرون المتطوعون للعمل، ويدفعون جزءا من مبلغ الوجبات واحتياجات إعداد الطعام، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الأخرى من توزيع طرود الخير وتوزيع الطعام على منازل الأسر العفيفة.



ويشير أبو خضير إلى أنه تم توزيع ما يقارب 150 وجبة كاملة على أسر في بيوتها، غير الإفطارات، وهذا بشكل يومي في عمان وأطرافها، وكذلك تم توزيع طرود الخير، إضافة إلى عمل إفطارات لـ200 من الأطفال الأيتام، و400 من الجاليات العربية، وتم توزيع طرود الخير لهم، كما تم عمل إفطار في منطقة السلط لـ200 شخص في مركز السلط الثقافي، وفي الأيام المقبلة يتم التجهيز لإفطارات في العقبة وإربد ومادبا.



ويذكر أبو خضير أن لديهم خيمة رمضانية في منطقة رأس العين محجوزة طوال الشهر الكريم، بدعم من أمانة عمان الكبرى، وجميع الإفطارات تنظم فيها، منوها إلى أن الطعام الذي يزيد من هذه الإفطارات يتم تغليفه وتقديمه للحاضرين كذلك، مبينا أنه ليس هنالك أي هدر للطعام، فكل شخص يخرج ومعه وجبته.



وفي يوم السبت الموافق 12 من رمضان، تم إقامة وجبات إفطار لـ1500 طفل يتيم في عمان، واجتمع خلاله جميع المتطوعين من مختلف المحافظات في الخيمة رمضانية، ليكونوا يدا واحدة في هذا اليوم، ويعد الإفطار الأكبر الذي تقيمه المبادرة الكبرى، وتخلل الإفطار فقرات للمهرجين والساحر وتوزيع هدايا، إلى جانب الألعاب والشخصيات الكرتونية، وجميع الأمور التي تفرح الطفل وترسم الابتسامة على وجهه.



ويؤكد أبو خضير، أن المبادرة إذ انحصرت في عمان لن يميزها شيء عن غيرها من المبادرات، فهي فكرة واسم، مبينا أن كل فريق مستقل واليوم كل فرد بها بإمكانه كمتطوع أو قيادي أن يتحدث بأنه مسؤول عن هذه المبادرة في منطقته ويقنع الشباب بالتطوع والاشتراك معه وإقامة الإفطار، وفي حال أي نقص لديه تقوم المبادرة بتعزيزه بالدعم اللوجستي بالموافقات وبأي أمر آخر.



ووفق أبو خضير، فإن أعمال الخير تزداد في شهر رمضان، وهذا ينمي مهارات الشباب فكريا وثقافيا، كما يسهم بإشراكهم في الأعمال الخيرية في أن يحققوا التكافل الاجتماعي بينهم، مؤكدا بذلك أن فريق العمل التطوعي يسهم في تنظيم الفقرات ورسم البسمة على وجوه مستحقيها، بتقديم كامل المجهود والعطاء للتطوع مع المبادرة من جميع النواحي.



ويذكر أنه في آخر يوم من رمضان، سيتم اصطحاب مجموعة من الأطفال، كما اعتادوا كل عام، والتوجه إلى متاجر الملابس لشراء كسوة العيد.



وينوه إلى أنهم اليوم، كشباب وكمبادرات شبابية، ملزمون بالتحدي، وأن تكون رسالتهم هادفة وحقيقية للتخفيف عن المؤسسات من التنمية الاجتماعية والجمعيات وصندوق المعونة والمعنيين بدعم هذه الأسر، موضحا بذلك أنه يتمنى أن تكون جميع المبادرات تحت مسمى واحد ومظلة واحدة، للتخفيف عن المؤسسات ولتكون الرسالة حقيقية.



وتسعى المبادرة إلى أن تبقى مستمرة بنفس الشباب الذين لم يكونوا يعلمون ماذا يعني التطوع، واليوم أصبح لهم دور كبير في نجاحها واستمرارها.



ويبين أن الهدف هو تشجيع كل الشباب وتوعيتهم للتخفيف من التوجهات السلبية، ولكي يقوموا بأمور إيجابية يفرغون طاقاتهم بها، إضافة إلى أن تكون "إلي ما بلزمك بلزمنا"، بـ12 محافظة وأن يكون هنالك مقرات دائمة لها لتستقبل الناس وليس فقط للأنشطة، وإنما لمساعدتهم ومد يد العون لهم ليكون لهم دور مهم في المجتمع الأردني.



ويقول أبو خضير "المتطوعون مسماهم متطوعون.. ولكن هم شركاء نجاح وقياديون"، فهو ميسر لهم، فلديهم أفكار واقتراحات ودور وبصمة، وهم السبب الرئيسي في نجاح المبادرة، ومن دونهم لا يتحقق شيء، إذ يعملون بروح الفريق الواحد ويخرجون لعمل نابع من القلب ليفرح الآخر، ولإيصال رسالة، فهم مؤمنون بفكرة المبادرة، والفكرة لا تموت.

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