Monday, 25 March 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عاصفة مغناطيسية من المستوى الرابع تضرب الأرض

3/25/2024 3:00:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مصدر في مختبر علم الفلك الشمسي بأكاديمية العلوم الروسية، أن البلازما الشمسية، التي انبعثت بعد توهج كبير صباح يوم 23 مارس، وصلت إلى الأرض، وتسببت بعاصفة مغناطيسية قوية.
ويقول المصدر: "لقد وصلت انبعاثات البلازما إلى الأرض. ما أدى إلى حدوث عاصفة مغناطيسية من المستوى الرابع من أصل خمسة".

ويشير موضحا، إلى أن سرعة الرياح الشمسية في محيط الأرض تضاعفت تقريبا وبلغت حوالي 800 كيلومتر في الثانية. وتبلغ درجة حرارة سحابة البلازما المحيطة بالأرض حوالي مليون درجة، في حين كانت درحة حراراة الغازات المحيطة بالأرض قبل وصول البلازما حوالي 100 ألف كلفن.

ويقول: "يستحيل التنبؤ حاليا بمدة العاصفة. ولكن وفقا لتقديرات النماذج، قد تستمر الاضطرابات طوال اليوم التالي. وقوة العاصفة المغناطيسية الحالية تساوي تقريبا الحد الأقصى. مع العلم أن عاصفة مغناطيسية قوتها 5 من أصل 5 حدثت آخر مرة يوم 11 سبتمبر عام 2005 أي قبل ما يقرب من 20 عاما".

ويذكر أن مختبر علم الفلك الشمس، كان قد أعلن في وقت سابق عن حدوث توهج شمسي من أعلى مستوى (Х) صباح يوم السبت 23 مارس، واستمر عدة ساعات. وقد حدث هذا التوهج تقريبا على خط الشمس - الأرض، أي أن تأثيره سيكون كبيرا على الأرض وتوقع الخبراء أن يتسبب هذا التوهج بعاصفة مغناطيسية قوية مساء الأحد والنصف الأول من نهار يوم الاثنين. RT

MENAFN25032024000072011014ID1108019320

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث