تجنبا لارتفاع الضغط.. 10 عادات خاطئة تجنبها في رمضان

MENAFN - Alghad Newspaper)يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أبرز العادات الخاطئة التي ترفع ضغط الدم في رمضان، وفقًا لموقع "WebMD" والرابطة الأمريكية للمتقاعدين AARP.



عادات خاطئة ترفع ضغط الدم في رمضان

1- تناول المخللات

يعتاد معظم الأشخاص على تناول المخللات في وجبتي الإفطار والسحور، مما يعرضهم لارتفاع ضعط الدم، نظرًا لمحتواها العالي من الأملاح، التي تتسبب في زيادة الصوديوم بالجسم.



2- الإفراط في السكريات

لا يقل السكر الخطورة عن الملح، لأنه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب الانتباه جيدًا للكمية المستهلكة من المشروبات والحلويات الرمضانية، حفاظًا على صحة القلب.



3- إهمال الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

قد يكون ارتفاع ضغط الدم في رمضان ناتجًا عن نقص البوتاسيوم في الجسم، لذا يُنصح بأن تكون الأطعمة الغنية به جزءًا أساسيًا في وجبتي الإفطار والسحور، مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم.



4- قلة شرب الماء

يجب شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة التي تفصل بين وجبتي الإفطار والسحور، لأن جفاف الجسم يؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية، نتيجة لإرسال المخ إشارة إلى الغدة النخامية، لإطلاق مادة كيميائية تقلل كمية البول التي تفرزها الكلى، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.



5- التدخين بشراهة

يقوم معظم المدخنين بتدخين الكثير من السجائر في الفترة ما بين الإفطار والسحور، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية، نتيجة لاستهلاك كمية كبيرة من النيكوتين.



6- الإكثار من العرقسوس

رغم القيمة الغذائية العالية للعرقسوس، يعد ارتفاع ضغط الدم من الآثار الجانبية التي تحدث للجسم عند الإفراط فيه، لذلك من الأفضل تناوله بكمية معتدلة في رمضان.



7- قلة النوم

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لا يحصلون على القسط الكافي من النوم كل ليلة أكثر عرضة للمعاناة من ارتفاع ضغط الدم.



8- تناول الأطعمة المعلبة

تسبب الأطعمة المعلبة التي يعتاد بعض الأشخاص على تناولها في الإفطار والسحور، لسهولة تحضيرها، ارتفاعًا في ضغط الدم، لاحتوائها على الأملاح والمواد الحافظة.



9- تناول الجبن

تعتبر الأجبان من الأطعمة المفضلة عند البعض في وجبة السحور، ولكن من الضروري تجنب الأنواع المملحة منها، مثل الجبن الرومي، وتناول الأصناف منخفضة الصوديوم، كالجبن القريش.



10- شرب القهوة بكثرة

ارتفاع ضغط الدم من الأضرار الناجمة عن الإفراط في تناول المشروبات المنبهة، مثل القهوة والشاي، لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين.



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