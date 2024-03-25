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فصول جديدة من الحرب على الجريمة المنظمة في الدراما المشوقة 2024

3/25/2024 3:00:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- بعد أن نفذت النقيب سما (نادين نجيم) مهمتها بالانتقام لأخيها وللعدالة في 2020، تنتقل إلى مكان بعيد وتغير اسمها واسم ابنتها خوفاً من انتقام العصابة، لتبدأ أحداث جديدة في مسلسل "2024" الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان.
تواصل السلطات المختصة مهمة القضاء على زعماء تنظيم الجريمة المنظمة: "الحوت" و"الديب" وصولاً إلى "العراب".. لكن هذا لا يعني عودة سما لحياتها الطبيعة، بل لعل العكس هو الصحيح!
بطولة: نادين نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبس، طوني عيسى وآخرين. كتابة بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.
محمد الأحمد
يوضح محمد الأحمد، أن تميز النص والقصة وفرادة الشخصية التي يقدمها في العمل، إلى جانب شاشة العرض ونجاح الجزء الأول، كانت جميعها أسباباً أساسية في مشاركته بالموسم الجديد من "2024"، ويضيف محمد الأحمد: "عائلة الديب ينتمون إلى عالم الجريمة والاتجار بالممنوعات، لكن لؤي كان خارج هذا السرب كلياً، قبل أن يجبر على الغوص في هذا العالم بسبب ما تعرض له والده، فيقرر التخلي عن عالمه الخاص وعمله والمكان الذي يعيش فيه خارج البلاد، والقدوم إلى لبنان بهدف البحث عن الحقيقة، مما يورطه أكثر فأكثر في أعمال لا تشبهه".
ويستطرد قائلاً: "لؤي لا يود دخول عالم الجريمة والتلوث بتلك الأجواء، لكنه يتورط ويضطر للقيام بأفعال معينة. نراه يحاول أن يحارب عالم الجريمة المنظمة بأسلوب أصحابه أنفسهم، فهؤلاء الناس بنظره لا يمكن مواجهتهم بالعلم والمعرفة النظرية، الأمر الذي يدفعه إلى التظاهر بأنه جزء من هذا العالم ليدخل في كواليسه ويحقق هدفه".
يتوقف محمد الأحمد عند الحبكة الرئيسية، فيقول "كان على لؤي أن يبحث عن الشخص المناسب الذي يستطيع أن يساعده كي ينتقم لوالده، فوجد أن النقيب سما هي الشخص الأنسب للقيام بتلك المهمة، لذلك يقوم بكل ما يراه مناسباً لتحقيق هذا الغرض، ويمضي في الطريق لنهايتها".
رفيق علي أحمد
"أقدم شخصية ملتبسة وغامضة، وهي تاجر مخدرات واسع النفوذ في هذا العالم الملوث. يتظاهر لؤي بأنه جزء من عالمنا كي يثأر لمقتل والده مني شخصياً، فوالده عمل لصالحي ولكنه أخطأ! وفي عالمنا الأقوى سيقتل الأضعف"! هكذا يختصر رفيق علي أحمد دوره في العمل.
ويضيف "تعاونت مع نادين نجيم سابقاً في مسلسل "خمسة ونص"، وقد تكونت بيننا مودة ما تزال مستمرة، فهي فنانة متميزة ومحترفة وقد تمكنت من أدواتها بعد خبرتها في هذا المجال".
طوني عيسى
يعود طوني عيسى إلى 2024 بعد أن قدم دوراً متميزاً في 2020، ويوضح أن دوره الجديد هو استكمال للشخصية التي قدمها في الجزء الأول، مضيفاً "يختفي هرم في نهاية الجزء الأول مع رسمية ووردة في بيت الجبل. اليوم سيظهر هرم مجدداً في أحداث شيقة، وسيشكل ظهوره صدمة لكل من لؤي وسما". ويستطرد طوني عيسى: "اللقاء بين "سما" و"هرم" له نكهة خاصة، فعودته هدفها إحباط مخطط سما ولؤي. وكما كان هرم يمثل عقبةً لسما في الجزء الأول، نجده في هذا الجزء أكثر حدة وصرامة في ظل صدامات بينه وبين سما، إذ يحاول كل منهما التخلص من الآخر، إلى جانب العلاقة بين هرم ولؤي التي ستتكشف خيوطها تباعاً خلال حلقات المسلسل".
ختاماً، يوضح طوني عيسى أنه يعتبر نادين نجيم، التي عمل معها في مسلسلات عدة، مبدعة في عملها، أما المخرج فيليب أسمر، فلديه أسلوبه الخاص ولمسته الدرامية المميزة، على حد وصفه.
يعرض مسلسل "2024" على "MBC دراما" و"MBC مصر" و"شاهد" في رمضان.

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