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سعادة: الفن لا يعترف بحدود جغرافية.. هو حالة إبداعية لا تتجزأ

3/25/2024 3:00:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- تشارك الفنانة القديرة الدكتورة ريم سعادة (جاكلين) في الموسم الرمضاني للعام الحالي، من خلال عملين اجتماعيين هما: "الدوار العاشر" الذي يعرض على شاشة التلفزيون الأردني وتجسد شخصية (سعدية المتسولة)، و"أختي وخلفتها" ويعرض على تلفزيون رؤيا، إذ حلت ضيفة شرف من خلال تجسيدها دور الجارة الحشرية "مريم".
وتشارك سعادة أيضاً في مسلسل "شارع طلال"، من خلال تجسيدها شخصية "أم عوض المشعوذة"، الذي لم يدخل سباق دراما رمضان للعام الحالي.
وتراقب سعادة نتيجة وأصداء مسلسل "الدوار العاشر" الذي يمتلك خطوطا درامية قوية، وذلك من خلال استمرار عرض الحلقات يومياً على شاشة التلفزيون الأردني، لأهميته من ناحية تناوله العديد من القضايا الاجتماعية مثل: "تجارة المخدرات وغسيل الأموال وتجارة الأعضاء وغيرها من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الأردني"، إضافة إلى ضخامة الإنتاج وبراعة الإخراج وكتابة السيناريو لهذا العمل الذي نتطلع أن يلاقي إعجاباً من قبل المشاهد، وذلك تمهيداً لتقديم أعمال درامية تكون بقوة هذا الإنتاج الذي قام به التلفزيون الأردني والذي فتح الطريق لإنتاج الأعمال الدرامية مستقبلاً.
وتعتقد الفنانة سعادة، أن مثل هذه الأعمال الدرامية تزيل الآثار السلبية التي أسهمت في انعكاسها على نوعية الدراما وتقدمها إلى الأمام وإعادة ألقها، كما كانت في العقود السابقة، وذلك بتقديم النصوص الدرامية الجيدة، مشيرة إلى أن النص الدرامي الجيد هو الذي يسهم بصناعة عمل درامي يستهوي الجمهور، ويبرز مكانة أداء الممثلين وتصدرهم المشهد الدرامي الأردني، سواء في المسرح أو الدراما التلفزيونية والأفلام السينمائية.
وقالت سعادة، في حديثها لـ"الغد"، إن الرسالة التي يقدمها الفنان للمجتمع تعد إيجابية ثقافية متعددة من خلال أعماله التي يختارها، ويشعر أنها تعمل على الارتقاء بالمجتمع، ومن خلال سلوك الفنان العام وثقافته وتعامله مع الآخرين، نستطيع أن نعتبر الفنان قدوة للارتقاء بالمجتمع، مشيرة إلى أنها تقرأ الدور والشخصية بتأن ودقة، وإذا ناسبها والتمست فيه قيمة فنية إبداعية يستفزها الدور وتقدمه على الشاشة.
وتؤكد سعادة أن الفن لا يعترف بالحدود الجغرافية بل هو حالة إبداعية لا تتجزأ، والانتصار للموهبة في النهاية، والحالة الإبداعية لا تتأثر بأي شيء في الأعمال الدرامية، وذلك من خلال استقبال المواهب، ووضع كل موهبة في مكانها الصحيح حسب عطائها وإمكانياتها الفنية، مشيرة إلى أن هناك حالات إبداعية في مختلف المجالات الفنية تعتبر رؤية إنتاجية وإخراجية بالمقام الأول، لأن المخرج يبحث عن موهبة تترجم أفكاره، والمنتج يبحث عن تسويق جيد لأعماله.
وتعيد التأكيد أن الدراما هي محاكاة لفعل الإنسان ولها أشكال متعددة مثل التراجيديا التي تعكس معاناة البشر، والكوميديا التي تستهدف إسعادهم، والميلودراما التي تبالغ في تصوير المشاعر والأحاسيس. متحدثة عن مشاركتها في مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" في جزئه الثاني، وتجسد فيه دور "مس عبير"، والذي يتناول أضرار وأخطار وحتى فوائد "السوشال ميديا" على المراهقين من طلاب المرحلة الثانوية، الساعين إلى الشهرة، ولفت الأنظار إليهم، في الوقت الذي تعيش فيه فتيات وشباب هذه المرحلة العمرية صراعاً بين الواجب والمفروض والعيب والصواب والخطأ، خاصة أنهم في أعمار نهاية الطفولة، وبداية مرحلة الشباب.
وتأمل سعادة، في ختام حديثها، أن يعلو الشأن الفني الدرامي في الأردن، وأن تكون الأعمال الفنية الأردنية منافسة في المشهد العربي، معبرة عن سعادتها للمشاركة في الأعمال التي قدمتها عبر مسيرتها الفنية الطويلة.

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