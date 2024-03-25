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مسلسلات رمضان.. ماذا ينتظر المشاهد بالنصف الثاني من الموسم؟

3/25/2024 3:00:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- "2024"، "جودر"، "فراولة"، "مليحة"، "بدون سابق إنذار"، و"بقينا اتنين".. 10 من مسلسلات رمضان 2024، اللبنانية والسورية، المصرية، والخليجية ستعرض خلال النصف الثاني من الموسم. ماذا ينتظر المشاهد، وفق ما نشر على موقع "سي إن إن. عربية"؟
"بدون سابق إنذار"
 تنهار حياة الزوجين، حينما يصاب ابنهما بالسرطان، ليكتشف الزوج من خلال الفحوصات الطبية، ما يعقد حياتهما بشكل أكبر.
المسلسل من بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، وأحمد خالد صالح، تأليف الكاتبة السورية ألما كفارنة، وإخراج هاني خليفة.
"بقينا اتنين"
 بعد سنوات طويلة من الزواج، يواجه ثنائي الانفصال، ما يترك آثاراً نفسية عليهما وعلى أولادهما الشباب، وبالأخص على الأم التي يتعين عليها تحدي نظرة المجتمع للمرأة المطلقة.
المسلسل من بطولة شريف منير، ورانيا يوسف، وممثلين كثر آخرين، منهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز، تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.
"جودر"
 فانتازيا تاريخية تستوحي أحداثها من إحدى أشهر حكايات "ألف ليلة وليلة"، وتدور حول الصياد المصري البسيط "جودر" الذي يتحول إلى أحد أغنياء البلاد، بعد أن تقوده الأقدار لخوض مغامرات شيقة.
المسلسل من بطولة ياسر جلال، والممثلة اللبنانية نور، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وممثلين كثر آخرين، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.
"خالد نور وولده نور خالد"
 يفاجأ "خالد نور" بشخص في عمره تقريبا يدعي أنه ولده، لتبدأ مغامرات الاثنين الكوميدية لحل هذا اللغز.
المسلسل من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، شريف رمزي، حمزة العيلي، وممثلين كثر آخرين، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أمين.
"خطاف"
 قصة شاب إماراتي مكافح، يسعى لأن يكون بطلاً عالمياً في مجال الرياضات القتالية المختلطة، لكن تنقلب الظروف، ما يضع أمامه عقبات كبيرة وتحديات خطيرة.
بطولة محمد مصطفى، عبدالله حيدر، فاتن أحمد، وممثلين كثر آخرين، تأليف محمد خميس ومسعود أمر الله، إخراج علي مصطفى.
"رحيل"
 تتورط "رحيل" بأزمات تقلب حياتها رأسا على عقب، بعد أن كانت تعيش حياة هادئة.
المسلسل من بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، عارفة عبد الرسول، أحمد بدير، أحمد صيام، محمد كيلاني، وممثلين كثر آخرين، تأليف نادر سيف الدين، حسام حلمي وباسم حسين، إخراج محمد عبد السلام.
"فراولة"
 موهبة فريدة في التسويق، تحولها من فتاة فقيرة إلى سيدة مجتمع ضمن سلسلة من المفارقات الكوميدية.
المسلسل من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، وممثلين كثر آخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.
"كوبرا"
 صاحب ورشة لإصلاح السيارات يواجه بعض العقبات في حياته، تفرض عليه خوض الصراعات في بيئة شعبية.
المسلسل من بطولة محمد إمام، هشام إسماعيل، منة فضالي، محمد أسامة، دنيا ماهر، محمد ثروت، علاء مرسي، مجدي كامل، وممثلين كثر آخرين، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.
"مليحة"
 تقرر عائلة الفتاة الفلسطينية "مليحة" العودة من ليبيا التي عاشوا فيها لسنوات طويلة إلى قطاع "غزة"، عبر مصر، وخلال رحلة عودتهم يحدث ما لم يكن بالحسبان، لتكون العائلة على موعد مع قدر جديد، كما هو حال الفلسطينيين دائما.
المسلسل من بطولة دياب، ميرفت أمين، سيرين الخاص، أشرف زكي، أمير المصري، وممثلين كثر آخرين، تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

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