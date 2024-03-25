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تحت القصف.. غزيات يجالدن الجوع لتأمين الطعام لأطفالهن

3/25/2024 3:00:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور عمان- في سباق مع الزمن والجوع والفقر، تتسابق النساء الغزيات وسط أصوات القصف لإعداد وجبات إفطار يومية لعائلاتهم الصائمة في وقت يفتقر به قطاع غزة لأبسط مقومات الحياة، بينما تخلو خيامهن من المواد التموينية والطعام.
منذ بداية الحرب على غزة والمسؤوليات تتضاعف على النساء الغزيات، اختبرن فيها جميع أنواع الألم والصبر والقوة إلا أن قساوة الحرب تفاقمت شدتها بالتزامن مع شهر رمضان، حيث لا طعام ولا شراب ولا مأوى دافئا تأمن فيه الأمهات وأطفالهن.
على شفا مجاعة يستقبل قطاع غزة شهر رمضان المبارك في الوقت الذي تستمر فيه قوات الاحتلال الصهيوني بحربها الشرسة على قطاع غزة وسياسة التجويع التي انتهجها لإضعاف أهل غزة، حيث أصبحت مهمة الغزيات هو البحث عن أبسط أنواع الطعام لإعداد وجبة فطور أو سحور لأطفالهن ليتمكنوا من الصيام.
"الناس صايمة من غير رمضان"، هكذا عبرت عزة عن قلة الطعام في رمضان، حيث يصعب إعداد وجبات إفطار أو سحور في الوقت الذي ما زالت وتيرة تدفق المساعدات لا تفي بالحاجة جدا ولا يمكن للجميع أن يأخذ نصيبه منها.
في حين لا تجد الغزية نجلاء سلمان سوى حساء البندورة لتعده لأطفالها الذين يتضورون جوعا، ويتكون من صلصة البندورة والماء فقط لإسكات جوعهم في ظل شح الطعام شمالي غزة، مؤكدة معاناة الغزيات من ويلات الحرب والتدمير والجوع والتشريد.
كغيرها من نساء غزة تبذل نجلاء (37 عاما) قصارى جهدها لإطعام أطفالها وضمان بقائهم على قيد الحياة، في ظل ممارسات التجويع التي تفرضها إسرائيل بالتزامن مع حربها الحالية على القطاع.
وتضيف: "رغم الظروف الصعبة التي تواجه المرأة في غزة، فإنها ما زالت صامدة، وتتحمل الجوع والفقر والتشرد"، متابعة "نعمل كل ما في وسعنا لتوفير الطعام لأطفالنا الذين ينتظرون بفارغ الصبر، على الرغم من ندرة الطعام في شمال غزة بسبب الحصار الإسرائيلي".
ليس الطعام وحده بل الماء أيضا والطحين والخضراوات أصبح تأمينها عبئا على أهالي قطاع غزة الذين يبدأون كل يوم رحلة بحث عن الطعام لعلهم يجدون ما يطعمون به أطفالهم وقت الغروب.
"حشائش الأرض" أصبحت الوجبة الرئيسية لعائلة الحاجة أم ياسين التي تقضي يومها في البحث عن الأعشاب لتحضيرها للأطفال ويشغل بالها كيف يمكن أن تحضر طعاما من الحشائش بعد أن نفذت الخبيزة واللوف من الأراضي الغزية وأحكم الاحتلال قبضته على المساعدات الغذائية.
بدموع حارقة تصف أم ياسين الوضع الصعب الذي تعيشه عائلات غزية وزادت الصعوبة في شهر رمضان حيث تكسر عائلتها الصيام في معظم الأيام على شربة من الماء فقط.
على قلاية بندورة تتكون من خمسة حبات فقط تجتمع عائلة ميسر التي تسكن في ثلاث خيام مجاورة وفي أحيان أخرى على الفول المدمس، الأمر الذي يجعل الحال صعبا جدا خاصة في ظل وجود أطفال وحوامل في العائلة.
وتصف ميسر الحال بغصة، "أصبحت أخاف اقتراب موعد الغروب حتى لا أفكر في الطعام"، لافتة إلى أنهم افتقدوا كثيرا من الأصناف التي كانت لا تخلو منها السفرة الغزية في رمضان.
وأوضحت "قد نجد الأكل مرة ولا نجده 10 مرات، هناك ارتفاع كبير بالأسعار، وليس لدينا طحين للحصول على الخبز، ما لدينا الآن هو الأرز والعدس فقط".
على شربة ماء فقط أفطر مسن غزي، حاله حال العشرات من أهالي القطاع رغم إصابته بمرض السكري والضغط بسبب عدم وجود الطعام وعدم قدرته على الركض وراء المساعدات.
خيبات أمل متكررة تشعر بها الأمهات الغزيات بعد عودة أبنائهن ورجالهن خاليين الوفاض بعد صعوبة الوصول للمساعدات الغذائية التي تنزلها الطائرات على القطاع.
حملت الحرب الكثير من المشاهد المؤلمة للأطفال الذين يحاولون العودة إلى أمهاتهم بما تيسر من المواد الغذائية ليتمكنوا من تحضير وجبات طعام وكانت أكثرها إيلاما الأطفال يجمعون حبات التمر والمعكرونة التي اختلطت بالرمال.
وعلى طابور التكية يقضي الكثير من الأطفال والرجال والنساء ساعات طويلة للحصول على وجبة الإفطار التي وعلى الرغم من كميتها المتواضعة إلا أنها السبيل الوحيد للحصول على وجبة إفطار العائلات الغزية المازحة.
تلجأ ام دياب إلى التكية للحصول على وجبة إفطار عائلتها لعدم توفير الطعام والشراب والماء، خاصة أن العائلة تفتقر إلى دخل شهري يساعدها على توفير احتياجاتها الأساسية.
وتصف أم دياب المعاناة التي تواجهها للحصول على الطعام من التكية، فالأمر صعب للغاية ويحتاج إلى الوقوف في طابور طويل جدًا، وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً.
أخصائي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي يشير بدوره إلى أن المرأة في غزة أما كانت أو زوجة او ابنة ما زالت ومنذ بداية الحرب نموذجا للصمود والقوة والإصرار على الحياة، فضلا عن خوفها على أرضها وبيتها وأولادها وبذلها جهدا كبيرا للحفاظ عليهم.
النساء اليوم في غزة يجاهدن ويتحملن مسؤولية تأمين الطعام للبقاء على قيد الحياة، وهذا حمل كبير في ظل انعدام وجود الطعام والماء وإن توفرت كمياتها قليلة.
ويشير الخزاعي إلى أن مهام المرأة الغزية في رمضان موجعة وهي التي تبحث عن حلول لتأمين مواد أولية وتعد طبقا من لاشيء حتى لا تخيب ظن أبنائها بها وقت الإفطار.
هذه الظروف الصعبة التي تعيشها النساء في غزة والتي تفاقمت مع بداية شهر رمضان تزيد عبئا نفسيا عليها وتضيق عليها الحال أكثر ويجعلها تشعر بمسؤولية مضاعفة تجاه عائلتها خاصة وأن كثير من النساء فقدن معيل أسرهن.
ويناشد الخزاعي المجتمع الدولي بضرورة إدخال مساعدات بوتيرة سريعة إلى جميع أراضي القطاع ليتمكن الناس من تناول الطعام والحصول على احتياجاتهم الغذائية التي تمكنهم من الصيام، فالكارثة الإنسانية تتفاقم يوما بعد يوم.

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