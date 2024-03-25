مداهمة شقة سكنية تستخدم لمعالجات تجميلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) داهمت المؤسسةالعامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ومحافظةالعاصمة، فجر اليوم شقة سكنية، في العاصمة عمان، خصصت من قبل القائمين عليهالإجراء تداخلات تجميلية بشكل مخالف وباستخدام حقن ومستحضرات غير مجازة أصوليا منقبل المؤسسة.
وبين مدير عامالمؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن منتحلي صفة طبيبجلدية وتجميل استخدموا الشقة على أنها مؤسسة طبية لممارسة تداخلات ومعالجاتتجميلية وباستخدام حقن ومستحضرات غير مجازة أصوليا من قبل المؤسسة، لافتا إلى أنالمداهمة تمت ضمن عمليات مراقبة نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة من خلالالصيادلة المفتشين في قسم الرقابة والتفتيش في مديرية الدواء.
إلى ذلك أضافمهيدات، أنه تمت مصادرة الحقن والمستحضرات والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسبالأصول، ومباشرة إجراءات إحالة القائمين على الشقة
إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم،مشددا على أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ مثل هذه الحملات وستتخذ أشد العقوبات بحق كلمن تسول له نفسه إلحاق الضرر بصحة المواطن الأردني.
وتهيب المؤسسةبالأخوة المواطنين بارتياد المؤسسات الطبية المرخصة لإجراء التداخلات والمعالجاتالتجميلية من قبل الجهات الرقابية المختصة والتي تخضع لرقابتها الدورية وبإشرافأطباء مؤهلون وباستخدام أدوية ومستحضرات ومستلزمات طبية آمنة ومجازة من قبلالمؤسسة.
ودعت المؤسسةإلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوىالمجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected] ، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم:(0795632000).
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