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مداهمة شقة سكنية تستخدم لمعالجات تجميلية

3/25/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) داهمت المؤسسةالعامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ومحافظةالعاصمة، فجر اليوم شقة سكنية، في العاصمة عمان، خصصت من قبل القائمين عليهالإجراء تداخلات تجميلية بشكل مخالف وباستخدام حقن ومستحضرات غير مجازة أصوليا منقبل المؤسسة.
وبين مدير عامالمؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن منتحلي صفة طبيبجلدية وتجميل استخدموا الشقة على أنها مؤسسة طبية لممارسة تداخلات ومعالجاتتجميلية وباستخدام حقن ومستحضرات غير مجازة أصوليا من قبل المؤسسة، لافتا إلى أنالمداهمة تمت ضمن عمليات مراقبة نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة من خلالالصيادلة المفتشين في قسم الرقابة والتفتيش في مديرية الدواء.

إلى ذلك أضافمهيدات، أنه تمت مصادرة الحقن والمستحضرات والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسبالأصول، ومباشرة إجراءات إحالة القائمين على الشقة
إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم،مشددا على أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ مثل هذه الحملات وستتخذ أشد العقوبات بحق كلمن تسول له نفسه إلحاق الضرر بصحة المواطن الأردني.

وتهيب المؤسسةبالأخوة المواطنين بارتياد المؤسسات الطبية المرخصة لإجراء التداخلات والمعالجاتالتجميلية من قبل الجهات الرقابية المختصة والتي تخضع لرقابتها الدورية وبإشرافأطباء مؤهلون وباستخدام أدوية ومستحضرات ومستلزمات طبية آمنة ومجازة من قبلالمؤسسة.

ودعت المؤسسةإلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوىالمجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected] ، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم:(0795632000).

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