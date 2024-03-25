غوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني



وأكد خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في عمّان، أن الحقيقة تظهر أنه "لن يكون هناك حل إنساني مستدام في ظل حرب دموية كالتي هي حاصلة في غزة، مشددا على أن "لا شيء يبرر هجمات 7 تشرين الأول واحتجاز رهائن في غزة، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".



ودعا إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال وفوري بهدف تحقيق وقف إطلاق نار إنساني، مؤكدا على أن "الحاجة ملحّة" لإيقاف الحرب التي وصفها العاملون في الأمم المتحدة بأنها "أسوأ الأزمات الإنسانية في العقود الأخيرة".



"التقيت عند معبر رفح الحدودي بجرحى فلسطينيين واستمعت مباشرة إلى موظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني في الخطوط الأمامية وأخبروني أنهم لم يروا شيئا فظيعا مثل ما يحدث في غزة اليوم"، وفق غوتيريش، الذي أكد أن حجم وسرعة الموت والدمار في غزة في مستوى مختلف تماما.



وأشار إلى أن المجاعة بدأت تصيب الفلسطينيين في غزة، في وقت نجد فيه وعيا متزايدا في جميع أنحاء العالم بأن كل هذا يجب أن يتوقف، ويجب أن ينتهي القتال الآن، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.



وأشاد غوتيريش بجهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، قائلا إن الأردن يشكل أوجه التضامن على أرض الواقع في العالم وأقوال الملك وأفعاله تؤكد أنه مناصر عالمي من أجل تحقيق السلام".



كما أشاد أيضا بجهود الأردن في استضافة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، موضحا أن الأردن موطن لأكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الأردن في جهود استضافته لملايين الأشخاص المحتاجين.



وأكد أن زيارته للأردن تأتي في سياق زيارة تضامنية لتجربة الصيام مع المسلمين خلال شهر رمضان المبارك، الذي من المفترض أن يكون "فترة احتفال ولكن ليس في هذا العام بسبب الدمار غير المسبوق والمستمر في غزة، فضلا عن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة".



وأشاد أيضا بجهود الأردن لدعم خفض التصعيد في المنطقة، بما في ذلك في القدس الشرقية، وجهوده الدؤوبة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الجهود الشخصية التي يقودها الملك عبد الله الثاني وحكمته.



غوتيريش، أكد مجددا أنه "لا يمكن التوصل إلى نهاية دائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا من خلال حل الدولتين"، مضيفا أنه ينبغي أن تتحقق الاحتياجات المشروعة للأمن للفلسطينيين والإسرائيليين"، موضحا أن الهدف تحقيق التطلعات المشروعة نحو دولة مستقلة بالكامل وقابلة للحياة وذات سيادة، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.



وشدد على أن "بديل هذا الحل سيقودنا لإطالة أمد الصراع إلى أجل غير مسمى، والذي أصبح يشكل تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين ويشجع التطرف في كل مكان".

ووجّه غوتيريش رسالة لمن يعارض حل الدولتين، قائلا إن "عليهم أن يذكروا البديل بوضوح، وكيف سيكون المستقبل مع هذا العدد الكبير من الفلسطينيين في الداخل بدون أي إحساس حقيقي بالحرية والحقوق والكرامة، وهو الأمر الذي لا يمكن تصوره".



وقال إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أنه سيستمر بالدفع من أجل تحقيق السلام.



وأضاف غوتيريش، إنه يتمنى أن يتراجع الكونغرس الأميركي عن قراره بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لعام كامل ويلغيه.



وأضاف في رده على سؤال "المملكة"، خلال مؤتمر صحفي في مدرسة إناث بمخيم عمّان الإعدادية في الوحدات، أن الأمم المتحدة تتمنى أيضا ألا يتم اتخاذ إجراءات مماثلة في دولة أخرى، موضحا أن وقف التمويل يؤثر على خدمات الوكالة لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في المنطقة.



وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وقع قانون تمويل الحكومة الفدرالية حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الذي أقره الكونغرس قبل ساعات، يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأونروا.



وأشار غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة ستنشر تقاريرها بشأن ضلوع موظفين في الأونروا بالمشاركة في هجمات السابع من تشرين الأول فور إتمام التحقيقات المستقلة ومراجعة الأونروا التي تجريها.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن ما يحدث في قطاع يجب أن يتوقف فورا، وعلى إسرائيل أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمّان، أن "لا شيء يبرر حرمان النساء والرجال والأطفال من الحصول على حقهم في الغذاء"، موضحا أن التصنيف المرحلي لسوء التغذية يؤكد أن هناك الملايين من الأشخاص الذين يعانون من المجاعة.



"نقول كفى توفيرا للحصانة لإسرائيل في حربها على غزة"، وفق الصفدي، موضحا أن اقتحام إسرائيل لرفح سيؤدي إلى مذبحة ومجزرة إنسانية. (المملكة)