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ضبط 593 متسولًا في شهر شباط

3/25/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين ، تقريرها عن شهر شباط الماضي 2024، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

وبحسب التقرير، استقبلت 8233 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقير، و 211 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 70 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.


ووفق التقرير رخصت الوزارة 10 حضانات، كما الحقت الوزارة 44 طفل في دور رعاية الأطفال الايوائية، وخروج 30 طفل من دور الرعاية.


وبحسب التقرير استقبلت 1695 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 15 جمعية، وانضمت 3 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 9 اهيئات إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت 2 هيئة مؤقته أعمالها بالجمعيات، وتم إنذار 4 جمعيات.


وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 1384 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية (الشهرية) 34097 أسرة، وبرامج المعونات المالية (التكميلية) تخصيص جديد (16378) أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 95 أسرة.

وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 10669 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 93%.


وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 593 متسولًا ومتسولة.

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