3 آلاف قنبلة في قطاع غزة لم تنفجر بعد

قدرت منظمة «هانديكاب إنترناشونال» غير الحكومية أن ثلاثة آلاف قنبلة على الأقل من أصل 45 ألفاً أطلقتها إسرائيل على قطاع غزة بين 7 أكتوبر ومنتصف يناير، لم تنفجر، وفق ما حذر مسؤول في هذه المنظمة اليوم.

وقال نائب مدير العمليات الدولية في المنظمة، جان بيار ديلومييه لإذاعة فرنسا الدولية: «ثمة 3 آلاف قنبلة من بين هذه القنابل الـ45 ألفاً، لم تنفجر، وستشكل تلك، في الواقع، خطراً إضافياً، ولاسيما بالنسبة للمدنيين، عند العودة في الوقت الذي يتعين فيه نشر المساعدات الإنسانية».

وهذا العدد، الذي قدرته "Mine Action Area of responsibility"، وهي مجموعة عمل مكونة من منظمات غير حكومية تنشط في الموقع من بينها «هانديكاب إنترناشيونال»، يغطي الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر ويناير، بينما يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأمضى ديلومييه عدة أيام في رفح على الحدود المصرية، حيث يقيم نحو 1,5 مليون فلسطيني، معظمهم من النازحين.

واعتبر بشكل خاص أن وحده وقف إطلاق النار كفيل بمنح المزيد من الرؤية لمنظمة «هانديكاب إنترناشونال» كي «تبدأ بالطبع أعمال إزالة الألغام وتلوث مخلفات الحرب من المتفجرات».

وسيحاول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرة أخرى الاثنين تبني نص يطالب «بوقف فوري لإطلاق النار» في غزة، بعد أن عارضته الولايات المتحدة عدة مرات، وإن أظهرت في الآونة الأخيرة إشارات تدل على تغير في اللهجة التي تتبعها مع حليفتها إسرائيل.