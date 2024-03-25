أمريكا: وقف النار في غزة يبدأ "فورا" بعد الإفراج عن أول رهينة

اعتبرت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة الاثنين ان وقفا لاطلاق النار في غزة يمكن ان يبدأ فقط "مع الافراج عن اول رهينة"، وذلك بعد تبني مجلس الامن اول قرار له يطالب فيه بوقف فوري لاطلاق النار.

وقالت ليندا توماس غرينفليد "هذا القرار ينص على ان علينا العمل من اجل السلام اعتبارا من شهر رمضان. يمكن لحماس القيام بذلك عبر القبول بالاتفاق المطروح. يمكن ان يبدأ وقف لاطلاق النار فورا بعد الافراج عن اول رهينة (...) انه السبيل الوحيد لضمان وقف لاطلاق النار والافراج عن الرهائن".

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