الإمارات ترحب بمطالبة مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الإمارات ترحب بمطالبة مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
التاريخ
3/25/2024 3:00:04 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
رحبت دولة الإمارات بشدة باعتماد مجلس الأمن الدولي اليوم القرار رقم 2728 بشأن غزة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.
ودعت الإمارات، وفق بيان لبعثة الدولة في الأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، مؤكدةً أنه يجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه لإنقاذ حياة الأبرياء.
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