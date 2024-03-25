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الإمارات ترحب بمطالبة مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

3/25/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحبت دولة الإمارات بشدة باعتماد مجلس الأمن الدولي اليوم القرار رقم 2728 بشأن غزة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.

ودعت الإمارات، وفق بيان لبعثة الدولة في الأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، مؤكدةً أنه يجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه لإنقاذ حياة الأبرياء.

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