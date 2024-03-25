الملك يستقبل نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم وينعم بميدالية اليوبيل الفضي على لاعبيه وطاقمه (صور)

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- Alghad Newspaper) أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني بميداليةاليوبيل الفضي على لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وطاقمه.
ويأتي تكريم النشامى تقديرا لجهودهم المميزة فيالحصول على المركز الثاني في بطولة كأس أمم آسيا لعام 2023، التي استضافتها دولةقطر الشقيقة.
وأثنى جلالة الملك لدى استقباله المكرمين فيقصر الحسينية، اليوم الاثنين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليالعهد، على الأداء المميز للمنتخب الوطني في كأس آسيا، والأخلاق العالية التييتحلى بها لاعبو المنتخب.
وأعرب جلالته، بحضور سمو الأمير علي بن الحسينرئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد دول غرب آسيا لكرةالقدم، عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني في مشواره بتصفيات كأس العالم 2026.
وأكد جلالة الملك دعمه المستمر للمنتخب الوطني،معربا عن تطلعه بأن يقدم في مباراته أمام الباكستان، يوم غد الثلاثاء، أداء مميزا.
وتاليا أسماء المكرمين بميدالية اليوبيل الفضي:
المدرب الحسين عموتا.
اللاعب أنس بني ياسين.
اللاعب إحسان حداد.
اللاعب يزيد أبو ليلى.
اللاعب سالم العجالين.
اللاعب موسى التعمري.
اللاعب يزن النعيمات.
اللاعب علي علوان.
اللاعب عبدالله نصيب.
اللاعب نزار الرشدان.
اللاعب يزن العرب.
اللاعب محمود المرضي.
اللاعب براء مرعي.
اللاعب محمد أبو حشيش.
اللاعب نور الدين الروابدة.
اللاعب فراس شلبايه.
اللاعب أنس حماد.
اللاعب رجائي عايد.
اللاعب صالح إبراهيم.
اللاعب يوسف أبو جلبوش.
اللاعب إبراهيم سعادة.
اللاعب فادي محمود.
اللاعب عبدالله الفاخوري.
اللاعب محمد أبو زريق.
مساعد مدرب المنتخب المصطفى خلفي.
مدرب حراس المنتخب هشام الإدريسي.
مدرب اللياقة البدنية للمنتخب حسن لوداري.
مدرب اللياقة البدنية للمنتخب كريم ملوش.
مصور فيديو المنتخب ياسين تريبو.
الطبيب محمود أبو السعود.
مساعد مدرب المنتخب عبدالله أبو زمع.
اللاعب أحمد جعيدي.
اللاعب مهند أبو طه.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسفحسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
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