الأردنية تحقق قفزات نوعية في مشروعها للتحول الرقمي سعيا للعالمية

وقد وضعت الجامعة مشروعها للتحول الرقمي، الذي يبتدئ بتهيئة الحرم الجامعي وبناء البنية التّحتيّة القادرة على استيعاب التحول الرقمي وإعادة تأهيل قاعات الصف ومدرّجات الجامعة التعليميّة وتدريب الطّالب وعضو هيئة التّدريس على قيادة هذا التحول الرّقمي بكفاءة واقتدار. وبالتزامن مع رقمنة العملية الأكاديمية، تعمل الجامعة على أتمتة كافة إجراءاتها وعملياتها المختلفة، بما يشمل العمليات الإدارية والمالية والأكاديمية والبحثية، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من مشروع التحول الرقمي للجامعة، دون تغافل عن الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لمثل هذا التحول.

وأطلق رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات ثورة بيضاء على الخطط الدراسية، إذ جرى تعديلها وتحديثها وتطويرها وجعلها أكثر حداثة وانسجاما مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي فيها حسب متطابات كل تخصص. وللاستعداد أكثر لرقمنة المحتوى، أوعز عبيدات باعتماد تدريس اللغتين العربية والإنجريزية والحاسوب بوصفها مساقات إجبارية، جنبا إلى العديد من المهارات الناعمة اللازمة لسوق العمل.

ولم يقف مشروع "الأردنية" عند هذا الحد فحسب، بل نفذت مشروع تطوير القاعات الصفية والمدرجات في الجامعة بأعلى التقنيات، لتكون مؤهلة للتعليم الإلكتروني والحديث والتعليم المعاصر، بكلف إجمالية فاقت ملايين الدنانير، بهدف تطوير البنية التحتية والمرافق المساندة للتعلم والتعليم، وتزويد بعض المختبرات بالأجهزة الحديثة، سعيا إلى بيئة جامعة جاذبة. واستحدثت الجامعة العديد من المرافق التكنولوجية والرقمية، من بينها 12 مختبرا ذا طابع تكنولوجي، منها على سبيل الذكر لا الحصر مختبر الرياضيات ومختبر الذكاء الاصطناعي والروبوت ومختبر ستيديو العلاج بالفن. وفي سبيل الاطلاع على التجارب العالمية، شارك عبيدات في الكثير من المؤتمرات العالمية، منها مؤتمر شنغهاي، والمنتدى العالمي لرؤساء الجامعات في بكين، ليؤكد أنه لا بد من الاستفادة من أفضل الممارسات العالميّة والحلول المبتكرة لإيجاد الطريقة المثلى التي تضمن نظامًا تعليميًّا قادرًا فاعلًا يحقّق الهدف المرجوّ، والمتمثّل في صنع جيل من الخرّيجين يُعاد تشكيله أخلاقيًّا وإنسانيًّا ومهنيًّا، وصقله ورفده بالمهارات النّاعمة التي تضفي مسحة من الإبداع على كل ما يعملون عليه.

وبنى عبيدات رؤيته لمشروع التحول الرقمي في "الأردنية" على أساس مبادئ الحوكمة التكيُّفية المفتوحة، ساعيا إلى سد الفجوة الرقميّة وتسريع التّنمية من خلال عالم العمل المتغيّر، وتعزيز أنظمة التّعليم والابتكار، وإلهام الثّقة والانفتاح والشّفافيّة في الإدارة من أجل رفد قدرة الجامعة على مواجهة التّحديات المستقبليّة وتزويدها بالأدوات اللازمة لذلك.

ويدعو عبيدات إلى ضرورة التحول نحو مجتمع واقتصاد رقميّين، وتحسين الرّعاية الصّحية من خلال الصحة الإلكترونيّة وتقديم خدمات الرّعاية الصّحّيّة عن بعد، وأن يؤدي التّحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي إلى الانتقال من الخدمات الرّقمية إلى الخدمات المصرفيّة المفتوحة والمدفوعات المستقبليّة، وأن تقع الاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي لاستدراك ما فات المجتمعات نتيجة تسارع التطور في مجالات التكنولوجيا المختلفة.