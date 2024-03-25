Monday, 25 March 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


44 طفلا يلتحق بدور رعاية الشهر الماضي

3/25/2024 2:59:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت وزارة التنميةالاجتماعية، اليوم الاثنين، تقريرها عن الشهر الماضي، رصدت فيه أبرز خدماتهاالمقدمة.
وبحسب التقرير،استقبلت الوزارة 8233 معاملة متعلقة بإعداد دراسات اجتماعية لمنح تأمين صحي لأسرفقيرة، و211 معاملة إعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 70 معاملة تسوية حقوقالورثة، كما استقبلت 1695 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

ووفق التقرير، رخصتالوزارة 10 حضانات، وألحقت 44 طفلا في دور رعاية إيوائية، كما أخرجت 30 طفلا مندور الرعاية.

وفيما يتعلق بالسجلالعام للجمعيات، سُجلت 15 جمعية، وانضمت 3 لعضوية الاتحاد، وأنذرت 4 جمعيات، وشكلت9 هيئات إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت هيئتان مؤقتتان أعمالهما.

وأشار التقرير إلىإجراء 300 حملة لمكافحة التسول، ضبط فيها 593 متسولا ومتسولة. (بترا)

MENAFN25032024000072011014ID1108019295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث