44 طفلا يلتحق بدور رعاية الشهر الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصدرت وزارة التنميةالاجتماعية، اليوم الاثنين، تقريرها عن الشهر الماضي، رصدت فيه أبرز خدماتهاالمقدمة.
وبحسب التقرير،استقبلت الوزارة 8233 معاملة متعلقة بإعداد دراسات اجتماعية لمنح تأمين صحي لأسرفقيرة، و211 معاملة إعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 70 معاملة تسوية حقوقالورثة، كما استقبلت 1695 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.
ووفق التقرير، رخصتالوزارة 10 حضانات، وألحقت 44 طفلا في دور رعاية إيوائية، كما أخرجت 30 طفلا مندور الرعاية.
وفيما يتعلق بالسجلالعام للجمعيات، سُجلت 15 جمعية، وانضمت 3 لعضوية الاتحاد، وأنذرت 4 جمعيات، وشكلت9 هيئات إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت هيئتان مؤقتتان أعمالهما.
وأشار التقرير إلىإجراء 300 حملة لمكافحة التسول، ضبط فيها 593 متسولا ومتسولة. (بترا)
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