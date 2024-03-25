الصفدي يثمن مواقف بلجيكا الداعمة للفلسطينيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بحث نائب رئيس الوزراءووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، فياتصال هاتفي اليوم، جهود وقف العدوان على غزة وإيصال مساعدات إنسانية كافية لغزةالتي يواجه أهلها المجاعة.
وثمن الصفدي مواقفبلجيكا المطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، والداعمة لحق الفلسطينيين فيالحرية والدولة، وأكد أهمية اتخاذ عديد دول أوروبية قراراً مبدئياً للاعترافبالدولة الفلسطينية.
كما بحث الوزيرانتطوير العلاقات الثنائية، وأكدا الحرص على تعزيز التعاون وإدامة التشاور والتنسيقثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي الذي ترأس بلجيكا دورته الحالية.
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