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الصفدي يثمن مواقف بلجيكا الداعمة للفلسطينيين

3/25/2024 2:59:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث نائب رئيس الوزراءووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، فياتصال هاتفي اليوم، جهود وقف العدوان على غزة وإيصال مساعدات إنسانية كافية لغزةالتي يواجه أهلها المجاعة.
وثمن الصفدي مواقفبلجيكا المطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، والداعمة لحق الفلسطينيين فيالحرية والدولة، وأكد أهمية اتخاذ عديد دول أوروبية قراراً مبدئياً للاعترافبالدولة الفلسطينية.

كما بحث الوزيرانتطوير العلاقات الثنائية، وأكدا الحرص على تعزيز التعاون وإدامة التشاور والتنسيقثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي الذي ترأس بلجيكا دورته الحالية.

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