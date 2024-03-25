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الأردن يرحب بتبني مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة

3/25/2024 2:59:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رحبت وزارة الخارجيةوشؤون المغتربين بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، قراراً يدعو إلىوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الناطق الرسميباسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار، الذييشدد كذلك على حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق،ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد القضاة على ضرورةالبناء على هذا القرار، معرباً عن أمله في أن يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقففوري ودائمٍ لإطلاق النار، وفي أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفلحماية حل الدولتين وبما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة علىخطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وبما يضمن الأمن والسلاموالاستقرار في المنطقة.

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