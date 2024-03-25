الأردن يرحب بتبني مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) رحبت وزارة الخارجيةوشؤون المغتربين بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، قراراً يدعو إلىوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الناطق الرسميباسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار، الذييشدد كذلك على حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق،ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
وشدد القضاة على ضرورةالبناء على هذا القرار، معرباً عن أمله في أن يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقففوري ودائمٍ لإطلاق النار، وفي أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفلحماية حل الدولتين وبما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة علىخطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وبما يضمن الأمن والسلاموالاستقرار في المنطقة.
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