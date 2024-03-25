تسيير 3 قوافل مساعدات غذائية جديدة من الأردن لأهل غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) سيرت الهيئة الخيريةالأردنية الهاشمية ثلاث قوافل من المساعدات الغذائية لأهلنا في غزة بالتعاون معالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).
وقال بيان للهيئةاليوم الاثنين، إن القوافل تتكون من 73 شاحنة محملة بالطرود الغذائية ومادةالطحين، وقد أرسلت خلال اليومين الماضيين من خلال جسر الملك حسين لإيصالها إلىالأهل بقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وقال أمين عام الهيئةالدكتور حسين الشبلي، إنه واستمرارا للجهود الأردنية في دعم أهلنا في غزة، تمتجهيز هذه القوافل من المساعدات الغذائية ومادة الطحين الأساسية بالتنسيق معالقوات المسلحة الأردنية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)".
وأضاف الشبلي: "إننانسعى لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتخفيف من الأوضاع التييمرون بها".
وتستمر الهيئة الخيريةالأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنكالاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى"اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني . (بترا)
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