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تسيير 3 قوافل مساعدات غذائية جديدة من الأردن لأهل غزة

3/25/2024 2:59:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سيرت الهيئة الخيريةالأردنية الهاشمية ثلاث قوافل من المساعدات الغذائية لأهلنا في غزة بالتعاون معالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).
وقال بيان للهيئةاليوم الاثنين، إن القوافل تتكون من 73 شاحنة محملة بالطرود الغذائية ومادةالطحين، وقد أرسلت خلال اليومين الماضيين من خلال جسر الملك حسين لإيصالها إلىالأهل بقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال أمين عام الهيئةالدكتور حسين الشبلي، إنه واستمرارا للجهود الأردنية في دعم أهلنا في غزة، تمتجهيز هذه القوافل من المساعدات الغذائية ومادة الطحين الأساسية بالتنسيق معالقوات المسلحة الأردنية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)".

وأضاف الشبلي: "إننانسعى لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتخفيف من الأوضاع التييمرون بها".

وتستمر الهيئة الخيريةالأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنكالاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى"اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني . (بترا)

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