قلق أممي من تزايد حالات اغتصاب يرتكبها جنود الاحتلال في غزة



وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أوضحت السالم في منشور على منصة "إكس" اليوم الاثنين، أنه من المثير للاشمئزاز استمرار هذه الحالات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 6 أشهر.



وشددت على أن الاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي يمكن اعتباره جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو سلوكيات قد تشكل إبادة جماعية.



ودعت المقررة الأممية إلى وقف حالات العنف ضد النساء الفلسطينيات على الفور.



