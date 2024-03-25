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إطلاق موقع مخصص لتوثيق جرائم الاحتلال في الإبادة الجماعية لسكان غزة

3/25/2024 2:59:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق نشطاء موقعا باللغة الإنجليزية، يوثقتفاصيل حول الإبادة الجماعية التي يتعرضها لها الفلسطينيون في قطاع غزة، على يد الاحتلال الإسرائيلي.

ويضم الموقع مقاطع فيديو مصورة، تضاف تباعا،لجرائم الاحتلال بحق سكان غزة، منذ اليوم الأول للعدوان، وأبرز التصريحات التيأطلقها قادته لإبادة الفلسطينيين، والتخلص منهم ووصفهم بنعوت قاسية تخرجهم من فئةالبشرية.

كما يضم روابط لأهم التقارير الحقوقيةالدولية، والتي تتحدث بالتفصيل عن جرائم الاحتلال، وانتهاكاته في قطاع غزة.



ويعد الموقع أول جهد جماعي لنشطاء، من أجلتوثيق كافة الجرائم المتواصلة في القطاع.

للاطلاع على الموقع الذي يوثق جرائم الاحتلال اضغط هنا .

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