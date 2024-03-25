إطلاق موقع مخصص لتوثيق جرائم الاحتلال في الإبادة الجماعية لسكان غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أطلق نشطاء موقعا باللغة الإنجليزية، يوثقتفاصيل حول الإبادة الجماعية التي يتعرضها لها الفلسطينيون في قطاع غزة، على يد الاحتلال الإسرائيلي.
ويضم الموقع مقاطع فيديو مصورة، تضاف تباعا،لجرائم الاحتلال بحق سكان غزة، منذ اليوم الأول للعدوان، وأبرز التصريحات التيأطلقها قادته لإبادة الفلسطينيين، والتخلص منهم ووصفهم بنعوت قاسية تخرجهم من فئةالبشرية.
كما يضم روابط لأهم التقارير الحقوقيةالدولية، والتي تتحدث بالتفصيل عن جرائم الاحتلال، وانتهاكاته في قطاع غزة.
ويعد الموقع أول جهد جماعي لنشطاء، من أجلتوثيق كافة الجرائم المتواصلة في القطاع.
للاطلاع على الموقع الذي يوثق جرائم الاحتلال اضغط هنا .
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