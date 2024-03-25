مقتل فتاة وجنينها بـ 9 رصاصات بسبب زواجها من وافد هربت معه إلى مصر



وأيدت محكمة التمييز قرار الحكم، والذي أدان المتهم بجناية القتل العمد وجناية إجهاض امرأة دون جنحة وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.



وحسب قرار محكمة التمييز فإن محكمة الجنايات قنعت أن المغدورة تعرفت على شاب وافد مصري الجنسية ونشأت بينهما علاقة غرامية، وعندما تقدم لأهلها للزواج منها رفض والدها زواجهما.



وبعد رفض والدها زواجها من الشاب الوافد، غادرت المغدورة منزل والدها وسافرت معه إلى مصر، فيما كان والدها قد أبلغ المركز الأمني عن تغيب ابنته المغدورة، لكن بعد ساعات تلقى اتصالا من الشاب الوافد، يعلمه ان ابنته المغدورة موجودة معه في مصر، وأنها في أمان، وعلى ضوء ذلك أبلغ والد المغدورة أفراد أسرته، حيث غضبوا جميعا من تصرف المغدورة كونهم من عائلة محافظة وملتزمة بالعادات والتقاليد الاجتماعية.



وبعد أيام على هروب المغدورة توجه شقيقها المتهم برفقة أبناء عمومته، إلى مصر وهناك التقوا مع الشاب الوافد وبعدها توجهوا إلى المنزل الذي تقيم فيه شقيقته، وحاول المتهم إقناعها بالعودة معه إلى الاردن لغايات تزويجها حسب العادات والتقاليد، إلا أنها رفضت، مما زاد من غضبه بحق شقيقته المغدورة.



ووفق القرار، فإن المغدورة تواصلت مع والدتها وشقيقها وأخبرتهما أنها سوف تتزوج ممن تحب زواجاً عرفياً وطلبت منهما الحضور إلى مصر وحضور حفل الزفاف وسافرت والدة المتهم وشقيقه الآخر إلى مصر وحضرا حفل الزفاف وبقيتا هناك عدة أيام ثم رجعتا إلى الأردن .



وقبل تنفيذ الجريمة تواصل المتهم مع شقيقته عبر تطبيق الماسنجر ولم يظهر لها أية ردة فعل غاضبة وبعدها زارها مع شقيقه في مصر وطلب منها الحضور إلى الأردن برفقة زوجها من أجل إسكات الناس عن الكلام عليها وعلى أفراد الأسرة.



ولدى عودة المغدورة برفقة زوجها إلى المطار تم التحفظ عليها بسبب التعميم الموجود عند تغيبها، كما لم يسمح لزوجها بالدخول إلى الاردن لنقص الوثائق فرجع إلى مصر، فيما أرسلت المغدورة إلى حماية الأسرة ومحافظ البلقاء الذي سلمها لوالدها بعد أخذ التعهدات اللازمة لحمايتها بالحفاظ عليها.



ولدى عودة المغدورة برفقة والدها إلى المنزل، حضر شقيقها المتهم برفقة زوجته وشاهد علامات الحمل واضحة على شقيقته، حيث أخبرته أنها حامل بالشهر التاسع، فغضب المتهم كثيراً مما فعلته المغدورة وأنها حملت بهذه الطريقة، لكنه لم يظهر أي أنفعال أمامها أو أمام أفراد الأسرة ورجع مع زوجته إلى الخيمة التي يسكن فيها.



وكان المتهم وجه دعوة لشقيقته وأهله لتناول طعام العشاء في خيمته ولدى حضورهم مساء، وبعد تناول طعام العشاء، أقدم المتهم بتجهيز مسدسه غير المرخص قانوناً ومعبأ بـ 9 رصاصات حية وأخفاه تحت ملابسه، ثم دخل إلى الخيمة الموجودة فيها شقيقته وطلب منها النوم عنده، ثم أطلق عليها جميع العيارات النارية الموجودة بداخله في منطقة الرأس والبطن والظهر واستمر بالإطلاق حتى فرغ المسدس من الطلقات، ثم غادر المكان .، ما أدى إلى قتل المغدورة وجنينها الذي في أحشائها.