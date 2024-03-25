جيش الاحتلال يعتقل 500 فلسطيني بمحيط مستشفى الشفاء



وقال جيش الاحتلال في بيان إن قواته وجهاز الأمن العام (الشاباك) تواصل قتالها في منطقة مستشفى الشفاء.



ولليوم الثامن على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم آلاف المرضى والنازحين، وينفّذ حملة اعتقالات واسعة وعمليات قتل بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى، ما خلَّف مئات القتلى والجرحى.



