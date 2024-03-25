جيش الاحتلال يعتقل 500 فلسطيني بمحيط مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، اعتقال 500 فلسطيني من منطقة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، منذ بداية اقتحامه في 18 آدار الجاري.
وقال جيش الاحتلال في بيان إن قواته وجهاز الأمن العام (الشاباك) تواصل قتالها في منطقة مستشفى الشفاء.
ولليوم الثامن على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم آلاف المرضى والنازحين، وينفّذ حملة اعتقالات واسعة وعمليات قتل بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى، ما خلَّف مئات القتلى والجرحى.
MENAFN25032024000072011014ID1108019286
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.