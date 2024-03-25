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وفاة ملكة جمال روسية في هجوم موسكو

3/25/2024 2:59:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وسائل إعلام روسية، عن مقتل "إيكاترينا نوفوسيلوفا" الفائزة بلقب "ملكة جمال تفير 2001"، في الهجوم الذي تعرضت له قاعة "كروكوس" للحفلات الموسيقية في موسكو، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين.

ووثقت وزارة الطوارئ الروسية قائمة بأسماء القتلى، حيث تبين أنه كان من بينهم اسم إيكاترينا نوفوسيلوفا، لتؤكد المديرة السابقة لوكالة عارضات الأزياء "شارم"، والتي كانت منظمة المسابقة في عام 2001 صحة الخبر.


وأضافت أولغا دارغيفيتش: "نعم هذا ما حدث بالفعل، إنها مأساة كبيرة"، مضيفة: "لقد كتبت إلى والدة كاتيا عندما ظهرت الأنباء في الصحف، وسألتها عن الأمر وهل كل شيء على ما يرام مع كاتيا؟ لقد كتبت لي كلمتين فقط، مفادها أنّ كاتيا قُتلت".


وتابعت: "لديها طفلان جميلان، صبيّ وفتاة. إنها فتاة ذكية جدًا ولطيفة جدًا.. لقد صُدمنا، وما زلنا لا نستطيع تصديق حدوث مثل هذه المأساة".


هذا وكان أربعة مسلحين هاجموا، مساء الجمعة، مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو، وأطلقوا النار على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز، ما تسبب بمقتل وجرح المئات.


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