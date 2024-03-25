الأول منذ بدء العدوان.. مجلس الأمن يتبى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقر مجلس الأمن، اليومالاثنين، مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا وامتناع واشنطنعن التصويت.
وطالب مجلس الأمنالدولي بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن، كما أبدى حاجة ملحة لزيادةالمساعدات إلى غزة وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
وبينما تبنى مجلسالأمن الدولي قبل قليل، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فشل المجلس فيتمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة "وقف دائم لإطلاق النار".
وأكد المجلس أن الحاجةملحة لزيادة المساعدات إلى غزة وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
وتاليا أبرز تصريحات المندوبةالأميركية لدى الأمم المتحدة:
- قرار مجلسالأمن اليوم يؤكد ضرورة الالتزام بالسلام خلال شهر رمضان
- ندعم بشكل كامل وقفإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة
- نريد الوصول إلىمستقبل لا تهدد فيه حماس إسرائيل
- لم نكن متفقين معبعض الأعضاء على كل عناصر القرار لذلك لم نصوت لصالحه
وتاليا أبرز تصريحات مندوبالجزائر لدى الأمم المتحدة:
- اعتمادالقرار رسالة لأهل غزة بأن المجموعة الدولية تشعر بآلامهم ولم تتخل عنهم
- نريد أن تصبح فلسطينعضوا كاملا وسيدا في الأمم المتحدة
وتاليا أبرز تصريحات مندوبموزمبيق لدى الأمم المتحدة:
- نقدم مشروع القرارهذا بالنيابة عن جميع الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن.
- تصعيد النزاع في غزةوالتداعيات الكارثية له تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين.
- أي قرار نتخذه هنايؤثر في المجتمع الدولي بأسره.
- المجلس متفقبالإجماع على ضرورة احترام أطراف النزاع للقانون الدولي.
- مشروع قرارنا يطالببوقف فوري لإطلاق النار في رمضان بما يؤدي لوقف دائم له.
وتاليا أبرز تصريحات المندوبالروسي لدى الأمم المتحدة:
- نطلب إجراءتعديل شفهي على مشروع القرار يتضمن إضافة عبارة "وقف دائم".
- تلقيناتعليمات للتصويت بنعم على أي قرار يتضمن عبارة وقف دائم لإطلاق النار. (وكالات)
MENAFN25032024000072011014ID1108019284
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.