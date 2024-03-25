الأول منذ بدء العدوان.. مجلس الأمن يتبى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper)وطالب مجلس الأمنالدولي بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن، كما أبدى حاجة ملحة لزيادةالمساعدات إلى غزة وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.وبينما تبنى مجلسالأمن الدولي قبل قليل، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فشل المجلس فيتمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة "وقف دائم لإطلاق النار".وأكد المجلس أن الحاجةملحة لزيادة المساعدات إلى غزة وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

وتاليا أبرز تصريحات المندوبةالأميركية لدى الأمم المتحدة:



- قرار مجلسالأمن اليوم يؤكد ضرورة الالتزام بالسلام خلال شهر رمضان



- ندعم بشكل كامل وقفإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة



- نريد الوصول إلىمستقبل لا تهدد فيه حماس إسرائيل



- لم نكن متفقين معبعض الأعضاء على كل عناصر القرار لذلك لم نصوت لصالحه



وتاليا أبرز تصريحات مندوبالجزائر لدى الأمم المتحدة:



- اعتمادالقرار رسالة لأهل غزة بأن المجموعة الدولية تشعر بآلامهم ولم تتخل عنهم



- نريد أن تصبح فلسطينعضوا كاملا وسيدا في الأمم المتحدة



وتاليا أبرز تصريحات مندوبموزمبيق لدى الأمم المتحدة:



- نقدم مشروع القرارهذا بالنيابة عن جميع الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن.



- تصعيد النزاع في غزةوالتداعيات الكارثية له تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين.



- أي قرار نتخذه هنايؤثر في المجتمع الدولي بأسره.



- المجلس متفقبالإجماع على ضرورة احترام أطراف النزاع للقانون الدولي.



- مشروع قرارنا يطالببوقف فوري لإطلاق النار في رمضان بما يؤدي لوقف دائم له.



وتاليا أبرز تصريحات المندوبالروسي لدى الأمم المتحدة:



- نطلب إجراءتعديل شفهي على مشروع القرار يتضمن إضافة عبارة "وقف دائم".



- تلقيناتعليمات للتصويت بنعم على أي قرار يتضمن عبارة وقف دائم لإطلاق النار. (وكالات)