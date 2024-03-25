نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن لهذا السبب

نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن لهذا السبب
التاريخ
3/25/2024 2:59:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال ديوان رئيسالوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ألغى زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعدامتناعها عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقففوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
من جهته، قال منسقالاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الامتناعالأميركي عن التصويت على قرار مجلس الأمن "لا يمثل تحولا في سياستنا".
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