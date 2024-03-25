Monday, 25 March 2024 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن لهذا السبب

3/25/2024 2:59:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال ديوان رئيسالوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ألغى زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعدامتناعها عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقففوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
من جهته، قال منسقالاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الامتناعالأميركي عن التصويت على قرار مجلس الأمن "لا يمثل تحولا في سياستنا".

MENAFN25032024000072011014ID1108019283

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث