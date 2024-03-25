حماس تؤكد استعداها للانخراط في عملية تبادل للأسرى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) رحبت حركة المقاومةالإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، بدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النارفي غزة.
يأتي ذلك على خلفيةتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وأكدت"حماس" ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي لانسحاب جميعالقوات الصهيونية وعودة النازحين.
ودعت مجلس الأمن للضغطعلى الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضدشعبنا.
وأكدت حماس استعدادهاللانخراط في عملية تبادل للأسرى فورا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.
كما أكدت أهمية حريةحركة المواطنين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية للسكان في جميع مناطق قطاع غزة.
وأعربت حماس عنتقديرها جهود الأشقاء في الجزائر والدول في مجلس الأمن التي تعمل من أجل وقفالعدوان وحرب الإبادة الصهيونية.
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