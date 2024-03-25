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حماس تؤكد استعداها للانخراط في عملية تبادل للأسرى

3/25/2024 2:59:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رحبت حركة المقاومةالإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، بدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النارفي غزة.
يأتي ذلك على خلفيةتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت"حماس" ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي لانسحاب جميعالقوات الصهيونية وعودة النازحين.

ودعت مجلس الأمن للضغطعلى الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضدشعبنا.

وأكدت حماس استعدادهاللانخراط في عملية تبادل للأسرى فورا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.

كما أكدت أهمية حريةحركة المواطنين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية للسكان في جميع مناطق قطاع غزة.

وأعربت حماس عنتقديرها جهود الأشقاء في الجزائر والدول في مجلس الأمن التي تعمل من أجل وقفالعدوان وحرب الإبادة الصهيونية.

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