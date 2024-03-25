غالانت: عدم تحقيق نصر حاسم في غزة يقربنا من حرب في الشمال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاعالإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين، إن "إسرائيل" لا يمكنها وقفحربها على حماس بينما لا يزال هناك "رهائن" في غزة.
وأضاف غالانت أنهسيشدد في اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في البيت الأبيضاليوم، على أهمية تدمير حماس وإعادة "الرهائن" إلى ديارهم.
وأردف: "سنعمل ضدحماس في كل مكان، بما في ذلك الأماكن التي لم نصل إليها بعد، وسنحدد بديلا لحماس،حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من إكمال مهمته. ليس لدينا حق أخلاقي في وقف الحرب ولايزال هناك رهائن محتجزون في غزة".
وقال: "عدم تحقيقنصر حاسم في غزة قد يقربنا من حرب في الشمال"، حيث تتبادل القوات الإسرائيليةإطلاق النار مع مقاتلي حزب الله في لبنان منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول.
تأتي تصريحات الوزيرالإسرائيلي بعد تبني مجلس الأمن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيهبـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، في حين امتنعت الولايات المتحدة عنالتصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).
ويطالب القرار الذيأيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهررمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاقالنار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
ولم تستخدم الولاياتالمتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق الناريعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.
وجاء قرار مجلس الأمنبعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب المدمرة على قطاع غزة، انتقاما منها على إثر الهجومالذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على بلدات ومستوطنات في غلافغزة. (سكاي نيوز عربية)
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