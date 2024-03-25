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غالانت: عدم تحقيق نصر حاسم في غزة يقربنا من حرب في الشمال

3/25/2024 2:59:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاعالإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين، إن "إسرائيل" لا يمكنها وقفحربها على حماس بينما لا يزال هناك "رهائن" في غزة.
وأضاف غالانت أنهسيشدد في اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في البيت الأبيضاليوم، على أهمية تدمير حماس وإعادة "الرهائن" إلى ديارهم.

وأردف: "سنعمل ضدحماس في كل مكان، بما في ذلك الأماكن التي لم نصل إليها بعد، وسنحدد بديلا لحماس،حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من إكمال مهمته. ليس لدينا حق أخلاقي في وقف الحرب ولايزال هناك رهائن محتجزون في غزة".

وقال: "عدم تحقيقنصر حاسم في غزة قد يقربنا من حرب في الشمال"، حيث تتبادل القوات الإسرائيليةإطلاق النار مع مقاتلي حزب الله في لبنان منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول.

تأتي تصريحات الوزيرالإسرائيلي بعد تبني مجلس الأمن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيهبـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، في حين امتنعت الولايات المتحدة عنالتصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).

ويطالب القرار الذيأيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهررمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاقالنار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

ولم تستخدم الولاياتالمتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق الناريعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.

وجاء قرار مجلس الأمنبعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب المدمرة على قطاع غزة، انتقاما منها على إثر الهجومالذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على بلدات ومستوطنات في غلافغزة. (سكاي نيوز عربية)

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