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الخارجية الأميركية: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار غير ملزم

3/25/2024 2:59:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ردت وزارة الخارجيةالأميركية اليوم الاثنين على قرار نتنياهو إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن، بعدامتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الذييطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وتاليا أبرز تصريحات "الخارجيةالأميركية":

- إلغاءزيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن أمر مستغرب ومؤسف.

- اخترنا الامتناع عنالتصويت على القرار، لأنه فقط لا يدين عملية حماس في 7 أكتوبر.

- عدم استخدامناالفيتو ضد قرار مجلس الأمن، لأنه يتماشى مع موقفنا.

- عدم تصويتنا علىالقرار الدولي يؤكد موقفنا بأن أي وقف لإطلاق النار يأتي كجزء من اتفاق إطلاق"الرهائن"ز

- النص النهائي لقرارمجلس الأمن لا يتضمن إدانة لحماس، ولهذا لم نؤيده.

- نريد وقفا مستدامالإطلاق النار في غزة مرتبطا بإطلاق سراح الأسرى.

- قرار مجلس الأمنبشأن وقف إطلاق النار غير ملزم وتنفيذه ربما سيتم عبر المفاوضات.

- قرار الكونغرس حظرالتعامل مع الأونروا لن يمنعنا من مساعدة الفلسطينيين، ونضع خططا لذلك.

- تقديرنا أن إسرائيللا تستخدم المساعدات كسلاح، لكننا نستمر في المراقبة وتقييم الوضع.

- الاستيطانالإسرائيلي عائق أمام السلام، ولا يتسق مع القانون الدولي.

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