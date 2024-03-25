الخارجية الأميركية: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار غير ملزم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ردت وزارة الخارجيةالأميركية اليوم الاثنين على قرار نتنياهو إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن، بعدامتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الذييطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وتاليا أبرز تصريحات "الخارجيةالأميركية":
- إلغاءزيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن أمر مستغرب ومؤسف.
- اخترنا الامتناع عنالتصويت على القرار، لأنه فقط لا يدين عملية حماس في 7 أكتوبر.
- عدم استخدامناالفيتو ضد قرار مجلس الأمن، لأنه يتماشى مع موقفنا.
- عدم تصويتنا علىالقرار الدولي يؤكد موقفنا بأن أي وقف لإطلاق النار يأتي كجزء من اتفاق إطلاق"الرهائن"ز
- النص النهائي لقرارمجلس الأمن لا يتضمن إدانة لحماس، ولهذا لم نؤيده.
- نريد وقفا مستدامالإطلاق النار في غزة مرتبطا بإطلاق سراح الأسرى.
- قرار مجلس الأمنبشأن وقف إطلاق النار غير ملزم وتنفيذه ربما سيتم عبر المفاوضات.
- قرار الكونغرس حظرالتعامل مع الأونروا لن يمنعنا من مساعدة الفلسطينيين، ونضع خططا لذلك.
- تقديرنا أن إسرائيللا تستخدم المساعدات كسلاح، لكننا نستمر في المراقبة وتقييم الوضع.
- الاستيطانالإسرائيلي عائق أمام السلام، ولا يتسق مع القانون الدولي.
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