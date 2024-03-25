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العربي الإسلامي يدعم مبادرة ارسم بسمة في هيا الثقافي

3/25/2024 2:59:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- استمراراً لنهجه في دعم البرامج والأنشطة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، قام البنك العربي الإسلامي الدولي بتجديد دعمه، للعام الثالث على التوالي لمبادرة "ارسم بسمة" التي أطلقها مركز هيا الثقافي، من خلال استضافة 100 طفل من الأيتام وأبناء الشهداء من أطفال أبناء جمعية سيدات خريبة السوق وجمعية إنجاد، ضمن إفطار رمضاني، وكجزء من برامج البنك خلال الشهر الفضيل، حيث انضم عدد من متطوعي البنك العربي الإسلامي الدولي للأطفال وشاركوهم العديد من الأنشطة الترفيهية والفنية والفعاليات المسلية، مثل الألعاب والرسم وتشكيل البالونات، إلى جانب توزيع الألعاب والهدايا عليهم ومشاركتهم وجبة الإفطار، وذلك وسط أجواء إتسمت بالبهجة ورسمت الفرحة على وجوه الأطفال.
وقال مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي، عن دعمه لأهداف هذه المبادرة "إننا نحرص دوما على دعم أطفال الأردن والمبادرات التي تهتم وتعنى بهم، فهم أجيال المستقبل".
وأضاف العسلي "إن رعايتنا لحفل الإفطار وأي عمل خيري تعد امتداداً لنهج البنك الذي يؤمن بالتواصل المستمر مع مختلف أطياف المجتمع وتقديم الخدمات المجتمعية التي تعزز معاني الترابط والتكافل الاجتماعي، وتوجهاته لمساعدة وخدمة مختلف فئات المجتمع، وخاصة الأطفال، من المناطق الأقل حظا لرسم البهجة والسرور على وجوههم خلال الأيام الفضيلة، والذين هم بأمس الحاجة إلى الدعم والعناية والرعاية من أبناء المجتمع المحلي للتخفيف عنهم ومساندتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم".
وشكرت ريم العدوان المدير العام لمركز هيا الثقافي، البنك العربي الإسلامي، على دعمهم هذه المبادرة ومشاركتهم فرحتنا برسم الابتسامة على وجوه الأطفال خلال شهر رمضان المبارك، وثمنت هذا التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الذي يعكس مظاهر التعاون والتكافل المجتمعي، والتي مكنت الأطفال من الاستمتاع بمرافق المركز وتجربة أنشطة إبداعية ثقافية فنية.

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