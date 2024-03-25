العربي الإسلامي يدعم مبادرة ارسم بسمة في هيا الثقافي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- استمراراً لنهجه في دعم البرامج والأنشطة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، قام البنك العربي الإسلامي الدولي بتجديد دعمه، للعام الثالث على التوالي لمبادرة "ارسم بسمة" التي أطلقها مركز هيا الثقافي، من خلال استضافة 100 طفل من الأيتام وأبناء الشهداء من أطفال أبناء جمعية سيدات خريبة السوق وجمعية إنجاد، ضمن إفطار رمضاني، وكجزء من برامج البنك خلال الشهر الفضيل، حيث انضم عدد من متطوعي البنك العربي الإسلامي الدولي للأطفال وشاركوهم العديد من الأنشطة الترفيهية والفنية والفعاليات المسلية، مثل الألعاب والرسم وتشكيل البالونات، إلى جانب توزيع الألعاب والهدايا عليهم ومشاركتهم وجبة الإفطار، وذلك وسط أجواء إتسمت بالبهجة ورسمت الفرحة على وجوه الأطفال.
وقال مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي، عن دعمه لأهداف هذه المبادرة "إننا نحرص دوما على دعم أطفال الأردن والمبادرات التي تهتم وتعنى بهم، فهم أجيال المستقبل".
وأضاف العسلي "إن رعايتنا لحفل الإفطار وأي عمل خيري تعد امتداداً لنهج البنك الذي يؤمن بالتواصل المستمر مع مختلف أطياف المجتمع وتقديم الخدمات المجتمعية التي تعزز معاني الترابط والتكافل الاجتماعي، وتوجهاته لمساعدة وخدمة مختلف فئات المجتمع، وخاصة الأطفال، من المناطق الأقل حظا لرسم البهجة والسرور على وجوههم خلال الأيام الفضيلة، والذين هم بأمس الحاجة إلى الدعم والعناية والرعاية من أبناء المجتمع المحلي للتخفيف عنهم ومساندتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم".
وشكرت ريم العدوان المدير العام لمركز هيا الثقافي، البنك العربي الإسلامي، على دعمهم هذه المبادرة ومشاركتهم فرحتنا برسم الابتسامة على وجوه الأطفال خلال شهر رمضان المبارك، وثمنت هذا التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الذي يعكس مظاهر التعاون والتكافل المجتمعي، والتي مكنت الأطفال من الاستمتاع بمرافق المركز وتجربة أنشطة إبداعية ثقافية فنية.
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