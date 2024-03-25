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بدء المرحلة الثانية من خطة الرقابة على الأسواق

3/25/2024 2:59:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- تبدأ وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الثلاثاء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرقابة على الأسواق بهدف ضمان توفر جميع السلع الأساسية والغذائية في السوق المحلي عند مستويات أسعار متوازنة، بحسب خطة الوزارة المعلنة.
وبحسب محاور الخطة التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك سيتم تشديد الرقابة على المطاعم ومحال النوفوتيه والأحذية، للتأكد من إعلان أسعارها والالتزام بالأسعار المعلنة، وتعليمات التنزيلات والعروض.
كما سيتم تكثيف الرقابة خلال هذه الفترة على المنتجات التي يزداد الطلب عليها خصوصا محال بيع المفروشات والسجاد والموكيت، ومحال بيع الحلويات والتشديد على ضرورة بيان الأوزان على الحلويات المعبأة ضمن عبوات، وكذلك إعلان السعر، والتقيد بالبيع حسب السعر المعلن بالإضافة إلى محال الألبسة من حيث إعلان الأسعار والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة.
كما تتضمن الخطة استمرار حملات التوعية للمواطنين ودعوتهم إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رصد أي مخالفات عبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن 5661176/60 وهواتف المحافظات وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، منصة بخدمتكم الإلكترونية وموقع الوزارة الإلكتروني وصفحة الوزارة على الفيس بوك وذلك للعمل على معالجتها ضمن خطة عمل تغطي الفترتين الصباحية والمسائية.
يشار إلى أن وزارة "الصناعة" نفذت من خلال فرق الرقابة خلال الفترة الماضي قبيل وخلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل ما مجموعه 116 جولة رقابية تمت خلالها زيارة 2164 منشأة، حيث تم تحرير 89 مخالفة؛ ليصل إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها منذ بداية العام أكثر من 19 ألف منشأة تم خلالها تحرير قرابة 1023 مخالفة، فيما استقبلت الوزارة 414 شكوى وتم التعامل معها.
ورصدت الوزارة خلال المرحلة الاولى من خطة الرقابة على الأسواق ارتفاع 11 سلعة، أبرزها اللحوم، على النحو التالي: الخروف البلدي 2 %، العجل البلدي 4 %، الجدي البلدي 5 %، خروف دبي 4 %، لحم عجل فاكيوم برازيلي 7 %، العجل الإفريقي 6 % والعجل الهندي 10 %، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صنفين من الخضراوات هما الباذنجان الكلاسيكي بنسبة 45 % والباذنجان العجمي بنسبة 17 %.
كما رصدت انخفاض أسعار 26 سلعة، أبرزها، الأرز متوسط الحبة بنسب تتراوح ما بين 4-15 %، وبمتوسط انخفاض بلغ 9 %، والسكر بنسب من 2-3 %، وعدة أصناف من زيت دوار الشمس بنسب تتراوح ما بين 3-10 % وبمتوسط انخفاض بلغ 6 %، وصنفان من السمن بنسبة 4 -5 %، وبيض المائدة بنسبة 2 %، وعدة أصناف من الخضراوات، منها الثوم المحلي بنسبة 15 % والمستورد بنسبة 4 % والبندورة بنسبة 12 % والخيار بنسبة 14 % والبطاطا بنسبة 4 % والليمون المستورد بنسبة 42 %، والليمون المحلي بنسبة 3 % والقرنبيط (الزهرة) بنسبة 13 % والفلفل الحار بنسبة 5 % والموز المستورد بنسبة 10 % فيما استقرت أسعار 50 سلعة أبرزها، منتجات الألبان والحليب وأغلب الزيوت النباتية والأرز طويل ومتوسط الحبة.
وكان المحور الأول من الخطة الرقابة قد ركز على قطاعات واسعة منها محال بيع الخضار والفواكه، المخابز، محال بيع اللحوم والدواجن وكذلك أسعار مادة القطايف والحلويات الرمضانية وأسعار السلع الأساسية الغذائية التي يزاد الطلب عليها عادة خلال الشهر الفضيل.
وجدَّد رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة خلال تفقده أول من أمس أسواق المؤسَّستين الإستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة في عين غزال وطارق تأكيده أنَّ مخزون الأردن الإستراتيجي من السِّلع الأساسيَّة آمن ويكفي لمدد زمنيَّة طويلة، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لتأمين هذا المخزون، وضمان استمرار سير حركة شحن البضائع والسِّلع بوتيرة منتظمة.

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